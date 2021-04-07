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HDP ve DBP'li 11 milletvekiline yeni fezleke

HDP ve DBP'li 11 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla ilgili 14 yeni fezleke Meclis Başkanlığına gönderildi.

Güncel 07.04.2021, 17:22
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HDP ve DBP'li 11 milletvekiline yeni fezleke

HDP ve DBP’li 11 milletvekili hakkında yasama dokunulmazlığının kaldırılması için 14 yeni fezleke Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Gazete Duvar'ın haberine göre eski HDP Eş Genel Başkanı, Van Milletvekili Sezai Temelli, Diyarbakır Milletvekilleri Semra Güzel ve Remziye Tosun hakkında 2’şer fezleke sunulurken, yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen diğer HDP’li milletvekillerinin isimleri şöyle:

“Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, Iğdır Milletvekili Habip Eksik ve Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit.”

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Salihe Aydeniz hakkında da bir fezleke Meclis’e sunuldu. 

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