HDP'nin alternatifi kuruldu! İşte Ayhan Bilgen'in kurduğu parti...

HDP'li eski milletvekili ve eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, 2014 Kobani olayları nedeniyle 2020'de gözaltına alınmış ve 2021 yılının Haziran ayında serbest kalmıştı. Bilgen serbest kaldıktan sonra HDP'den ayrılıp, yeni bir parti kuracağı yönünde haberler yayınlanmıştı. İşte Ayhan Bilgen'in kurduğu yeni parti.

PARTİNİN LOGOSU GÜVERCİN

Öte yandan partinin logosu; koyu mavi zemin üzerinde, ağzında zeytin dalı taşıyan beyaz renkli güvercin figürü oldu.

Partinin kurucular listesinde yer alan 31 isim:

habertürk'te yer alan habere göre; SESPARTİ'nin kurucuları arasında yer alan eski HDP Milletvekili Müslüm Doğan ve beraberindekiler, sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı'na partinin kuruluş dilekçesini verdi.

Evrakı teslim etmeden önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Doğan, "Türkiye'de hakkın, hukukun, adaletin askıya alındığı, ülkemizdeki mevcut durum gereği muhalefetin siyaset üretemediği, politikalar üretemediği bir durum yaşıyoruz. Bu da yeni bir siyaset zeminine ihtiyaç olduğunu ortaya koydu. 6 aylık bir çalışmamız sonunda Türkiye'nin Sesi Partisi'nin kurulmasına karar verdik. Ülkemizin her yerinde partide görev almak isteyen insanlar sürekli temas halinde ve ortak akılla programı oluşturduk. Kurduğumuz parti yeni bir zeminde demokrasiyi aramak, geliştirmek, halkın taleplerini karşılamakla ilgili demokratik bir partidir. Hiçbir partinin ne karşısında yer alan bir siyasi tutumu ne de devamı niteliğinde bir partidir" dedi.