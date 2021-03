HDP'li Gergerlioğlu TBMM'de gözaltına alındı

HDP Kocaeli Milletvekili iken milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nde sabah saatlerinde gözaltına alındı.

‘Terör propagandası yapmak' iddiasıyla 2 yıl hapis cezası alan ve cezası Yargıtay tarafından onanan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki karar 17 Mart Çarşamba günü TBMM Genel Kurulu'nda okundu.

Kararın okunmasıyla milletvekilliği düşen Gergerlioğlu ise, Genel Kurul salonunu terk etmedi. Akşam saatlerinde kendisine destek veren HDP’li diğer vekillerle birlikte salondan çıkan Gergerlioğlu, HDP grup odasına geçti.

LAVABODA GÖZALTI

O günden bu yana eylemini sürdürerek Meclis’ten ayrılmayan Gergerlioğlu, bugün sabah saatlerinde gözaltına alındı. İddiaya göre Gergerlioğlu

abdest almak üzere grup odasını terk ettiğinde, polis tarafından lavaboda gözaltına alındı.

BAHÇEL DÜN ÇAĞRI YAPMIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün sosyal medyadan yaptığı açıklamada Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'a çağrıda bulunarak Gergerlioğlu'nun Meclis'ten çıkarılmasını istemişti. Bahçeli şunları söylemişti:

* Geçen hafta HDP Milletvekili Ö.Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliği düşürülmüş, adalet ve hukuk harfiyen uygulanmıştır. Fakat bu şahıs ilk günden itibaren direnişe geçmiş, TBMM terk etmeyerek milli iradeye kafa tutmuştur. Bu olacak ve sineye çekilecek bir şey değildir.

* Bu bölücünün milletvekilliği düşürüldüğüne göre, Gazi Meclis’te bulunma, yasama faaliyetlerine katılma hakkı artık söz konusu bile olamayacaktır. TBMM’ne yer yatağı serip sabahlamak ve bunu da nevi şahsına münhasır bir eylem olarak takdim etmek yasa dışıdır ve gayri meşrudur.

* Her önüne gelen, her keyfi yeten, her canı sıkılan TBMM’ne yatak serip gecelerse, bunu da bir hak arayışı veya protesto şekli halinde gösterirse, vekâletini üstlendiğimiz aziz milletimize ne diyeceğiz, bu çarpık ve çirkin tabloyu nasıl izah edeceğiz?

* TBMM, bir eylem sahası, bölücülerin yatakhanesi, kanun kaçaklarının sığınma alanı değildir. Büyük Türk milletinin kalbinde bir hançerin yuvalanmasına göz yumulamaz, tahammül edilemez, sabır gösterilemez. TBMM’de yer yatağı sermek demokrasiye sürülmüş kara bir lekedir.

* TBMM’nin Muhterem Başkanı’nı bu vesileyle göreve davet ediyorum: Yer yatağı derhal kaldırılmalı, milletvekilliği düşürülen kirli şahıs Gazi Meclis’ten behemehâl çıkarılmalıdır. Taviz, teslimiyeti getirir. Teslimiyet ise boyun eğmedir. Buna da hiç kimsenin hakkı yoktur.