HDP İzmir Binasına Kim Saldırdı? Saldırıda ölen Deniz Poyraz kimdir?

HDP, İzmir’de parti binasının silahlı bir kişi tarafından basıldığını duyurdu. Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. HDP’den yapılan açıklamada “Saldırıda parti çalışanımız Deniz Poyraz yoldaşımız katledildi.” denildi. Deniz Poyraz kimdir, kaç yaşında, nereli? HDP İzmir binasına kim saldırdı, saldırıyı gerçekleştiren yakalandı mı, işte detaylar…

İzmir’de HDP il binasına saldırı düzenlendi.

HDP Genel Merkezi’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “İzmir’de parti binamız silahlı bir şahıs tarafından basılarak binamız ateşe verildi. İçeride görevli bir arkadaşımız bulunmakta. Saldırının faili de azmettiricileri de bellidir. Herhangi bir olumsuzluktan iktidar ve kışkırtıcılar sorumlu olacaktır.” denildi. Deniz Poyraz kimdir, kaç yaşında, nereli? HDP İzmir Binasına Kim Saldırdı, hangi örgütten şüpheleniliyor?

HDP: SALDIRIDA PARTİ ÇALIŞANIMIZ DENİZ POYRAZ YOLDAŞIMIZ KATLEDİLDİ

HDP’den saldırıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, saldırıda parti çalışanı olan Deniz Poyraz’ın hayatını kaybettiği belirtildi. Peki Deniz Poyraz kimdir, kaç yaşında, nereli? HDP İzmir Binasına Kim Saldırdı, hangi örgütten şüpheleniliyor?

HDP’nin açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Aylardır partimizin iktidar partisi, İçişleri Bakanlığı tarafından hedef gösterilmesi, provokasyon amacıyla bazı ailelerin örgütlendirilerek il binalarımızın önüne yönlendirilmesi sonucu bu sabah saat 10:30 sıralarında İzmir İl binamıza silahlı saldırı gerçekleştirildi. 35-40 yaşlarında olduğu belirtilen silahlı saldırgan, içeride parti çalışanımız Deniz Poyraz’ın da bulunduğu sırada il binamızı bastı. Çevreye ateş açan ve binayı ateşe veren saldırgana uzun süre müdahale edilmedi. Saldırıda parti çalışanımız Deniz Poyraz yoldaşımız katledildi.