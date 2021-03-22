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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında soruşturma başlatıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında Nevruz kutlaması sırasında yaptığı konuşması nedeniyle soruşturma başlattı.

Güncel 22.03.2021, 18:40
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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında soruşturma başlatıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında Nevruz kutlaması sırasında yaptığı konuşması nedeniyle soruşturma başlattı.

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