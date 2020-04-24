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Hazreti Muhammed iftarını açarken hangi duayı okurdu?

İftar duası o kadar kıymetlidir ki Peygamberimiz Hz. Muhammed bu duanın reddolunmayacağını bildirmiştir. İşte iftarda okuyabileceğiniz dualar...

Hazreti Muhammed iftarını açarken hangi duayı okurdu?

İftar duası o kadar kıymetlidir ki Peygamberimiz Hz. Muhammed bu duanın reddolunmayacağını bildirmiştir. İşte iftarda okuyabileceğiniz dualar...

24 Nisan 2020 Cuma 19:50
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Hazreti Muhammed iftarını açarken hangi duayı okurdu?

Peygamberimiz bir hadisinde iftar duasının hikmeti için şunları söylemiştir

" Üç kimsenin duası reddolunmaz" iftar sırasında oruçlunun duası, adil hükümdarın duası, mazlumun duası. Allahü Teala bu duaları semaya yükseltir, gökyüzünün kapılarını açar ve" izzet ve cemalime yemin olsun ki, bir süre sonra da olsa, sana yardım edeceğim" diye yemin eder.''

Peki peygamberimizin iftar duası ve Türkçe manası nasıldır? Hazreti Muhammed iftarını açarken şu duayı okurdu:

"Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü."

TÜRKÇE MANASI: Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum

Peygamberimizin orucunu açtıktan sonra da şöyle derdi: "Susuzluk gitti, damarlar ısındı, inşallah Tealaya sevap kesinleşti."

İslam alimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi: "Allah'ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla."

İftar saatinde yüreğinizden geldiği gibi dua edebilirsiniz. Peygamberimizin de haber verdiği gibi oruçlu kimsenini duası reddolunmaz. Dilerseniz iftarda orucunuzu açarken aşağıdaki duaları da okuyabilirsiniz.

Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ala rızkıke eftartü veli savmel' ğadin min şehri ramazane nev eytü fağfir li ma kaddemtü vema" ahhertü. "

TÜRKÇE MANASI : "Allah'ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla.''

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