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Hazine ve Maliye Bakanlığı stajyer alımı yapacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı'nda istihdam edilmek üzere 10 stajyer hazine kontrolörü alınacak.
Güncel 07.12.2020, 09:32
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Hazine ve Maliye Bakanlığına 10 stajyer hazine kontrolörü alımı amacıyla sınav yapılacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere en fazla 10 stajyer hazine kontrolörü alınacak.
Giriş sınavı için başvurular 3 Şubat 2021'de başlayacak ve 17 Şubat'a kadar "https://sinav.hmb.gov.tr" adresi veya bakanlık internet sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.
Sınav, yazılı (klasik) ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak.
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