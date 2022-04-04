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TFF: "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun bugün yaptığı toplantıda, Başkanımız Nihat Özdemir görevinden istifa etmiştir. Yönetim Kurulu’nun aldığı kararla, Türkiye Futbol Federasyonu’na Başkan Vekili Servet Yardımcı vekaleten başkanlık edec
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den çok önemli açıklamalar(CANLI)
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bursa İş Dünyası Buluşması programında konuşuyor.
Güncel 04.04.2022, 13:24 04.04.2022, 13:27
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bursa İş Dünyası Buluşması programında konuşuyor.