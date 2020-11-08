Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istifa ettiğini duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Bert Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurdu.

Albayrak, “Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım” ifadelerini kullandı.