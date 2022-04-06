Hayranı çok! Sahibi 4 boynuzlu koça değer biçemiyor

Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Erkilet Mahallesinde besicilik yapan Abdullah Tatar koçunun 1 aylıkken 4 boynuzlu olduğunu fark ettiklerini söyledi.

PAHA BİÇEMİYOR

Küçükbaş hayvan sürüsünün en kıymetlisinin pamuk ismini verdiği koçu olduğunu belirten Tatar, damızlık olarak beslediği koçuna paha biçemediğini kaydetti.

"4 BOYNUZUNUN ONA BİR ZARARI YOK"

Talep olursa Kurban Bayramında koçunu satmayı düşündüğünü belirten Tatar, "4 boynuzlu koçu görenler şaşırıyor. Benimde bu ilgi hoşuma gidiyor. 4 boynuzlu olmasının hayvana bir zararı yok. 4 yıldır baktığım koçuma 'pamuk' ismini verdim" dedi.

"OLDUKÇA SIRA DIŞI"

Köy sakinlerinden Hasan Tatar ise 4 boynuzlu koçu görmeye gelenlerin olduğunu, oldukça dikkat çektiğini belirterek, "Cenab-ı Allah'ın yaratmış olduğu ilginç bir güzellik. Oldukça sıra dışı, bende ilk defa gördüm. Görmek için gelenler oluyor" diye konuştu. (iha)