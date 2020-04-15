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Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı

Korona virüs hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş’ın cenaze namazı Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları dikkat edilerek kılındı

Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı

Korona virüs hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş’ın cenaze namazı Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları dikkat edilerek kılındı

15 Nisan 2020 Çarşamba 16:54
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Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı

Korona virüs hastalığı nedeniyle dün hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Ortahisar ilçesi Yeni mahalle fuar alanındaki cenaze namazı öncesi yoğun güvenlik önlemleri alındı. Cenaze namazına katılacak olanlar, Korona virüs tedbirleri kapsamında maskeli olarak alana alındı. Maske takmayanların maske takmaları istenirken, çok sayıda seveni de alan dışında cenazeye saf tutmak zorunda kaldı.
İkindi namazı sonrasında sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak kılınan cenaze namazına Vali İsmail Ustaoğlu, Belediye Başkanı Murta Zorluoğlu, Emniyet Müdürü Metin Alper, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akçabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Haydar Baş’ın yakınları ve sevenleri katıldı.
Zaman zaman sosyal mesafenin ihla edilmesi nedeniyle güvenlik güçleri uyarılarda bulunurken, BTP Genel Başkanı Haydar Baş cenaze namazının ardından Trabzon'un Akçaabat ilçesinde toprağa verildi.
Yaklaşık bir hafta önce rahatsızlanarak Akçaabat ilçesinde özel bir hastaneye kaldırılan BTP Genel Başkanı Haydar Baş, Korona virüs testi pozitif çıkınca önceki gün Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmişti. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan 73 yaşındaki Haydar Baş dün sabah saatlerinde vefat etmişti.



Haydar Baş Kimdir ?
Prof. Dr. Haydar Baş 1947 yılında Trabzon’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Trabzon’da tamamlamasının ardından 1970 senesinde, Kayseri’deki Erciyes Üniversitesi’ne bağlı Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu.
Lisansüstü eğitimini ve doktorasını Bakü Devlet Üniversitesi’nde tamamladı ve bu üniversitede göreve başladı. Doktora sonrası akademik çalışmalarına devam ederek “Profesörlük” unvanını da aynı üniversiteden alan Baş, Bağımsız Türkiye Partisi’nin (BTP) Genel Başkanıydı.

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