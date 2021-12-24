Hayata anlam katacak 15 tavsiye!

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Uzman Klinik Psikolog İhsan Öztekin, yaklaşan yeni yılda psikolojik iyi oluş için tavsiyelerde bulundu.

Uzman Klinik Psikolog İhsan Öztekin, yeni bir yılı karşılamaya hazırlandığımız bu günlerde zorluklarla dolu bir yılı geride bıraktığımızı söyledi.

Uzman Klinik Psikolog İhsan Öztekin, şunları söyledi: “Önceki yıldan devraldığımız Covid 19’un pandemi süreciyle devam eden serüven, ülkemizde de dünyada da insan psikolojisine etkileriyle, insan ilişkilerinde neden olduğu köklü değişimlerle, seyahat kısıtlamaları, işsizlik ve ekonomik zorluklar gibi olumsuz etkileriyle hatırlanan bir yıl olarak hafızalarda kalacak”

Sorunlar el ele aşılır

Yaklaşan yeni yılda güzel bir yaşam ve mutluluk için tavsiyelerde bulunan Uzman Klinik Psikolog İhsan Öztekin, “Yeni yılı aileniz, sevdikleriniz ve güvendiğiniz dostlarınızla birlikte ele ele, omuz omuza geçirebildiğiniz sürece aşamayacağınız zorluk, çözemeyeceğiniz sorun olmadığını göreceksiniz.” dedi.

15 altın tavsiyeye kulak verin!

Uzman Klinik Psikolog İhsan Öztekin, tavsiyelerini şöyle sıraladı:

1- Hayatı sevin. İnsanları sevin ve değer verin. Ama kendinizi de sevin ve kendi değerinizi bilin. Hiçbir şey sizden daha önemli ve daha değerli değil. Kendisine değer veren insan, özgüveni ve öz değeri ile herkes tarafından da önemsenen insandır.

2– Hayatı kendinizi insanlara ispat etmek ve değerli göstermek için değil mutlu olmak için yaşayın. Kendini mutlu edebilen insan, bulunduğu ortamlarda ve ilişkilerinde de mutlu olabilen insandır. Bu yaşam sizin. Vereceğiniz tüm önemli kararlar, sizin kararınız olmalı. Sizin istekleriniz, sizin hedefleriniz, sizin beklentileriniz ve sizin hayalleriniz olmalı.

Hayır demeyi bilin!

3 - Hayır demeyi bilin. Hayata karşı güçlü bir kişiliğiniz, sağlam bir duruşunuz olsun. Kendi tarzınızı geliştirin, farklı düşünceleriniz olsun. Sürüden biri olmayın.

4– Duygularınızı içinizde yaşamayın, paylaşın. Duygular aynı zamanda düşüncelerin birer uzantısıdır. Sevinç, öfke, korku, üzüntü, neşe. İçinize atarsanız duygularınızın esiri olursunuz. Duygularınızı yaşayın, dillendirin ve hissettirin.

5- Yalnız kalabilme beceriniz zayıfsa güçlendirin ama sürekli yalnız kalmayın. Sevdiklerinizle, size huzur veren insanlarla birlikte olmanın, birlikte bir şeyler yapabiliyor olmanın, paylaşmanın mutluluğunu yaşayın.

Gücünüz yettiğince çalışın

6– Boş durmayın, gücünüz yettiğince çalışın, üretin. Keyif veren, yapmaktan zevk alabileceğiniz faaliyetlerin yüzlercesi var. Karar verin ve başlayın.

7– Ertelemeyin. Yapmanız gereken işleri sonraya bırakmayın. Erteledikçe bu alışkanlık haline gelir ve yapacağınız işler artıkça baş etmeniz daha zorlaşır.

8-Tabiatla ilişkinizi kopartmayın. Evden dışarı çıkın. Açık alanlarda yürüyüşler yapın. Sevdiklerinizle faaliyetler organize edin. Bahçeniz varsa toprakla bağınızı arttırın.

9– Yardımsever olun. Maddi manevi vereceğiniz destek kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar. İleri yaştaki insanları arayıp hatırlarını sorun, onları fırsat buldukça ziyaret edin. Kendinizi daha mutlu hissedeceksiniz.

Bağımlılıklarınızdan kurtulun

10– Bağımlılıklarınız varsa bırakın. Bırakamıyorsanız uzman desteği alın. Sanal alem tuzağına düşmeyin. Gerçek hayatta canlı, bire bir ilişkiler kurun. Ailenizden başlayıp, yüz yüze doğrudan ilişkilerinizi genişletin ve güçlendirin.

11– Meraklı olun. Gözlemci olun. Kaşif olun. Farklı ortamlara gidin, gözlemleyin. Yeni fark ediyor olmanın keyifli şaşkınlığını yaşayın.

12– Spor yapmaya zaman ayırın. Enerjinizin ve kendinize olan güvenin arttığını hissedeceksiniz.

13– Daha fazla gülümseyin. Gülümsemek ile beyin mutluluk hormonu salgılar. Mutluluğun en doğal ve kolay yolu. Gülümseyerek diğer insanlara da pozitif enerji yollarsınız.

14- Hayatta hiçbir şeyi çok fazla ciddiye almayın. Geçmişe takılmayın. Boş verin. Umursamayın. Gülüp geçin. Kendinizle, insanlarla, olaylarla dalga geçin. Çok ciddiye aldığınız şeylerin takıntıya dönüşebileceğini unutmayın.

15– Uyku ve yemek alışkanlıklarınız az ya da çok değil, yeterli ve düzenli olmalı. Sağlıklı bir yaşam için uyku ve yemek dengesine dikkat edin.