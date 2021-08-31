Hayalet köyler pandemi sonrası eski canlılığına kavuşuyor

Bursa'nın dağ ilçelerine bağlı köyler göçle hayalet köye dönmüştü. Harmancık ilçesinin köyleri şehirde iş imkânları çok olduğu için büyük göç vermişti. Yaşanan göçle birlikte köylerde insan yok denecek kadar az sayıda kalmıştı. Boşalan köylere hırsızlar dadanmış, boş evlerin kapılarını çalıp götürüyordu. Yaşanan pandemi süreciyle birlikte insanlar köylerin kıymetini daha iyi anladı ve köylerine geri dönmeye başladı. Köylerdeki harabe evler restore edilirken, imkânı olanlar kendine köyde yeni ev yaptırıyor. Tersine göçün başlamasıyla birlikte köyler eski hareketli günlerine kavuştu. Harmancık'ın Gedikören ve çevre köylerde çok sayıda inşaat yapıldığı ve eski evlerin restorasyonlarının sürdüğü görüldü.



Pandemiyle birlikte terk ettikleri köylerine geri döndüklerini ifade eden Gedikören köyü sakinleri, "Köylerimiz şehirde iş arayanların fazla olması sebebiyle boşalmıştı. Köylerde kimseler kalmamıştı. Evler bakımsız ve yıkılmaya yüz tutmuştu. Pandemide köylerimizin kıymetini daha iyi anladık ve köylerimize geri dönmeye başladık. Köylerde insanlar eski evlerini restore ettiriyor. Durumu olanlar da yeni ev yaptırıyor. Köylerde çok sayıda eski ev restore edildi ve yeni ev yapıldı. Boşalan köylerimiz geri dönüşlerle birlikte eski günlerine kavuştu" dedi.