Havuçlu panna cotta tarifi merak ediliyor. Görünümüyle sofrada iştah kabartan havuçlu panna cottayı ister meyveli ister çikolata soslu hazırlayabilirsiniz. İşte havuçlu panna cotta tarifi ve malzemeleri...

HAVUÇLU PANNA COTTA TARİFİ MALZEMELERİ

1 su bardağından biraz fazla süt

600 gram krema

1 çorba kaşığı toz jelatin

2 çorba kaşığı su

250 gram yoğurt

6 çorba kaşığı toz şeker

1 paket vanilya

HAVUÇLU SOS İÇİN

2 havuç kabuğu rendesi ve suyu

3-4 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı nişasta + 1 çay bardağı su

Süslemek için;

İsteğe göre çikolatalı sos

HAVUÇLU PANNA COTTA TARİFİ YAPILIŞI

Havuçlu panna cotta tarifi sanıldığı kadar zor değil. Öncelikle süt ve kremayı bir tencereye alıp, kaynatın. Toz jelatini su ile açın ve kaynayan kremaya ekleyip, tencereyi ocaktan alın.

Pürüzsüz bir kıvam alana kadar iyice karıştırın. Üzerine yoğurt, toz şeker ve vanilya ekleyip, çırpın. Panna cottayı kalıplara paylaştırın. Buzdolabında en az 2-3 saat donması için bekletin.

Panna cottanın jelatinini hazırlayın. Havuçlu sosu da panna cottaların üzerine gezdirin. Buzdolabında beklettikten sonra servis edebilirsiniz.

Ardından kalıplardan servis tabağına çıkarıp, üzerine çikolata sos gezdirin. Afiyet olsun...

HAVUÇLU SOS NASIL YAPILIR?

Önce havuçları haşlayın. Suyunu da sosunda kullanın. Havuç suyu, rendesi, şeker ve nişastalı karışımı sos tenceresinde kısık ateşte karıştırarak pişirin. Ardından panna cottalara paylaştırın.