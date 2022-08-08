Havayolu ve rezervasyon hizmetleri dolandırıcılığı tatil sezonunda zirveye çıkıyor

Sahte bilet karşılaştırma siteleri

Çoğu yolculuk bir uçak veya tren biletiyle başlar. Seyahat meraklıları genellikle bu noktada en iyi tekliflerle ilgilenirler. Kaspersky uzmanları, kullanıcılara daha ucuza uçak bileti satın alma şansı sunduğunu iddia eden çok sayıda sahte web sitesiyle karşılaştı. Bu tür web siteleri genellikle ünlü havayolu hizmetlerini ve uçak bileti karşılaştırma sitelerini taklit eden, iyi hazırlanmış kimlik avı sayfalarından oluşuyor. Bu web sitelerinden bazıları, uçuş toplayıcılara arama istekleri göndererek ve onlardan alınan bilgileri görüntüleyerek gerçek uçuşların ayrıntılarını dahi gösteriyor. Ancak söz verilen uçak biletlerini teslim etmek yerine paranızı ellerinde tutuyor ve kişisel bilgilerinizi kötü amaçlarla kullanıyorlar. Banka bilgilerinizi satmak ve dark web'de kimlik bilgilerinizi paylaşmak gibi.

İndirimli biletler için sahte piyangolar

Uçak bileti çekilişleri, piyangolar ve hediye kartlarıyla yolcuları cezbetmeye çalışan çok sayıda sahte sayfa mevcut. Kullanıcılara uçak biletini cömert bir indirim karşılığında satmak için küçük bir ankete katılma ve kişisel bilgilerini girme fırsatı sunuluyor. Gerçek olamayacak kadar iyi görünen diğer birçok teklifte olduğu gibi, bu tür web sitelerinin amacı kurbanların kişisel bilgilerini ve kart bilgilerini toplamaktan ibaret.

Bunun da ötesinde anket, genellikle ödülü almak için siteyi arkadaşlarla paylaşma talebiyle sona eriyor. Bu gibi durumlarda siber suçlular, dolandırıcılığı daha da yaymak için kurbanları bir araç olarak kullanıyor. Tanıdığınız kişiler tarafından gönderilen bir bağlantı, bir yabancıdan alınana kıyasla daha güvenilir görünür. Kullanıcı bağlantıyı takip eder ve ödülü almaya çalışırsa, genellikle önce bir komisyon veya ücret ödemesi gerektiğini görüyor. Bu para ödendikten sonra siber suçlular ortadan kayboluyor.

Sahte kiralama

Gezginleri dolandırmak için kullanılan bir diğer popüler taktik sahte kiralama hizmetleridir. Bir örnekte Avrupa’daki bir başkentin merkezine yakın, ayda sadece 500 Euro karşılığında iki yatak odalı lüks bir daire teklifini içeriyor. Görünüşte çekici bir başka teklif, dört yatak odalı, havuzlu ve şömineli bir evin tamamının tüm ay için sadece 1.000 Euro karşılığında kiralanmasını vaat ediyor. İncelemeler harika bir tatilden ve misafirperver ev sahiplerinden bahsediyor. Bu kullanıcıları bir aylık konaklama için ödeme yapmaya teşvik ediyor, ancak gerçekte para dolandırıcıların eline geçiyor.

Kaspersky güvenlik uzmanı Mikhail Sytnik, şunları söylüyor: “Bir tatili planlamak kolay değil. İnsanlar kalmak için mükemmel bir yer ve onları oraya götürecek biletleri ararken haftalarını, hatta aylarını harcıyor. Dolandırıcılar bunu harika fırsatlar aramaktan bıkmış kullanıcıları cezbetmek için kullanıyor. Salgının getirdiği iki yıllık uçuş kısıtlamalarının ardından seyahatler tekrar başladı. Ancak sahte rezervasyon ve kiralama hizmetleri aracılığıyla kullanıcıları hedef alan yoğun dolandırıcılık faaliyetleriyle seyahat dolandırıcılıkları da aynı şekilde geri döndü. Bu tür saldırıları önlemek mümkün. Kullanıcıları aşırı cömert teklifler konusunda şüpheci olmaya davet ediyoruz. Bir teklif gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa, muhtemelen öyledir."

Tatilinizi planlarken kendinizi korumak için Kaspersky uzmanları şunları öneriyor: