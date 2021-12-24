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Havanın seyri değişiyor... Hafta sonu hava nasıl olacak? Yılbaşında kar yağacak mı?

Meteoroloji'den yeni açıklamalar geldi... Bugünden itibaren kar yağışlı hava yerine güneşli ve parçalı bulutlu havaya bırakıyor. Sıcaklıklar artmaya başlıyor. Hafta sonu da sıcaklık, İstanbul'da gündüz 14 dereceye kadar çıkacak. Ancak bugün 6 ilde kar yağışı etkili olacak. "Yılbaşında kar yağacak mı?" sorusuna da açıklama geldi. Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte son dakika hava durumu tahminleri...

Güncel 24.12.2021, 15:52
Havanın seyri değişiyor... Hafta sonu hava nasıl olacak? Yılbaşında kar yağacak mı?

MGM'den hava durumuna ilişkin son dakika açıklaması! Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize, Batman, Siirt, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR ARTIYOR 

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, yurdun güneydoğu kesimleri ile Akdeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL?

MARMARA 

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Trakya kesimi ve bölgenin güneydoğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 10°CParçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 9°CParçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 8°CParçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 9°CParçalı ve az bulutlu

EGE 

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, -1°CParçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 12°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA °C, 9°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 8°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ 

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 11°CAz bulutlu

ANTALYA °C, 15°CAz bulutlu

HATAY °C, 9°CAz bulutlu

ISPARTA °C, 6°CAz bulutlu

İÇ ANADOLU 

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 2°CParçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 3°CParçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 3°CParçalı ve az bulutlu

KONYA °C, -2°CParçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ 

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın, akşam saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 3°CParçalı bulutlu

DÜZCE °C, 9°CParçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 4°CParçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 6°CParçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ 

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın Orta Karadeniz kıyılarında gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 4°CParçalı bulutlu

ÇORUM °C, 2°CParçalı bulutlu

SAMSUN °C, 8°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif karla karışık yağmurlu, iç ve yüksekleri yer yer kar yağışlı

TRABZON °C, 5°CÇok bulutlu, karla karışık yağmurlu, iç ve yüksekleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU 

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, -7°CParçalı bulutlu

KARS °C, -7°CParçalı bulutlu

MALATYA °C, 0°CParçalı ve az bulutlu

VAN °C, -2°CÇok bulutlu ve kar yağışlı

YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI? 

2022 yılbaşında İstanbul’da kar yağacak mı? Yeni yılın ilk haftalarında Türkiye’yi nasıl bir hava bekliyor? CNN Türk Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ve İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan son meteorolojik tahminler ışığında dün önemli açıklamalarda bulundu.

'HAFTA SONU SICAKLIK 14 DERECEYE KADAR ÇIKACAK'

Önümüzdeki günlerde Türkiye’de hafta sonu sıcaklıkların yükseleceğini ifade eden Prof. Dr. Şen, sıcaklığın batıdan itibaren güneyli akımlara geçtiğini ve dolayısıyla lodosun hâkim olacağını vurguladı.

Prof. Dr. Orhan Şen, "Bu lodos epey bir süre devam edecek. Bu yüzden sıcaklıklar artacak ve İstanbul'da bugünlerde 5-6 derece olan sıcaklık, hafta sonu gündüz 14 dereceye kadar çıkacak. Fakat gökyüzü açık olduğu için geceleri Anadolu’da ayaz devam edecek" diye konuştu.

'YILBAŞINDA KAR YAĞIŞI GÖRÜNMÜYOR'

Yılbaşında Türkiye'nin büyük şehirlerinde kar yağışının beklenmediğini söyleyen Prof. Dr. Şen, sıcaklıkların mevsim ortalamaları civarında olacağına dikkat çekti.

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