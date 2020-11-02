Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar aktarlara akın etti

Yaklaşan kış mevsimiyle birlikte havalarında soğuması vatandaşları hastalıklara karşı mücadelede aktarlara yönlendirdi. Hastalanmamak için çareyi aktarlarda arayan vatandaşlar, özellikle ıhlamur, zencefil, zerdeçal, havlıcan kökü, karanfil, nar çiçeği ve ada çayı gibi en çok satılan şifalı bitkileri tercih ediyor.



'Vücut hem direnç kazanıyor hem de koruyucu kalkan görevi görüyor'

Özellikle havaların soğumasıyla beraber işlerinde yoğunluk olduğunu kaydeden aktar Şaban Demir, "Memleketimizin kış şartları Türkiye'nin öteki illerine göre biraz daha ağır olduğu için kış çayına rağbet öteki illerden biraz daha fazla oluyor. Müşterilerimiz özellikle karanfil, tarçın, zencefil, havlıcan kökü istiyorlar. Bu ürünlerden yeni bir karışım yaparak müşterilerimize veriyoruz ve yapımı konusunda da kendilerine gereken bilgiyi veriyoruz. Onlar da verdiğimiz tarife uyuyorlar. Bu ürünler sayesinde kış boyunca vücut hem direnç kazanıyor hem de koruyucu kalkan görevi görüyor. Kış nezlesine kapılan hastalarımız geliyor. Bünye düşüklüğü çeken hastalarımız geliyor onlarla ilgileniyoruz" dedi.



'Bağışıklık sistemimizin daha kuvvetli olması için kış çaylarını tercih ediyoruz'

Şifalı bitkiler almak için aktara gelen vatandaşlardan Engin Dursun, özellikle tarçın, zencefil ve karanfil gibi karışımlardan oluşan kış çaylarını tercih ettiklerini söyledi. Aktarların verdikleri tarifler doğrultusunda hareket ettiklerini belirten Dursun, "Bu memleket soğuk bir memleket. Bağışıklık sistemimizin daha kuvvetli olması için genellikle kış çaylarının tercih ediyoruz. Tarçın, karanfil, zencefil bu tür karışımlarla yapılan çaylar bağışıklık sistemine daha iyi geliyor. Hem bizim için hem de çocuklarımız için çok iyi oluyor. Bu karışımları almak için bilindik aktarıcıları gidiyoruz ve onların bizlere sunduğu karışımları uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.