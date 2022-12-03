Hava soğuk ama görüntüler herkesin yüreğini ısıttı...

Mudanya Belediyesi'nde çalışan Muammer Dalkılıç, her gün sokakları temizlediği sırada yanına gelen Marco isimli sokak köpeğiyle sıkı bir dostluk kurdu. Temizlik görevlisi her gün yanına gelen köpeği fırçasıyla temizlemeye başladı. Bu duruma alışan köpek her gün Dalkılıç'ın yanına gelerek kendini temizlemesi ve masaj yapması için önüne yatmaya başladı. O da hiç üşenmeden her fırçasıyla köpeği temizlemeye başladı. Aralarındaki dostluk ise görenlerini kendine hayran bırakıyor.

Mudanya Belediyesi'nde 8 aydır temizlik görevlisi olarak çalıştığını ifade eden Muammer Dalkılıç, "Her gün sokakları temizlediğim sırada Marco ismini koyduğum köpek yanıma gelip kendisini temizletiyor. Ben de üşenmeden süpürgemle onu temizliyorum. Aramızda sıkı bir dostluk kuruldu. Bizi gören hayran kalıyor. Her gün Marco yanıma gelip peşimden ayrılmaz, o beni ben de onu çok seviyorum" dedi.