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Hava Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak... AKINCI B TİHA'lar envantere girdi

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Bayraktar AKINCI B TİHA'ların ilk setinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdiğini açıkladı.

Güncel 04.08.2022, 09:38 04.08.2022, 09:42
Hava Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak... AKINCI B TİHA'lar envantere girdi

Bayraktar AKINCI B TİHA'ların ilk seti Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayraktar AKINCI-B'leri Hava Kuvvetlerimize uğurladık. Yolunuz bahtınız açık olsun" ifadelerini kullandı.

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