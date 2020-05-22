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Hava durumu: Meteoroloji'den sağanak yağış ve şiddetli rüzgar uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara (Kırklareli ve Edirne hariç), Ege, Batı Akdeniz, Karaman dışında İç Anadolu bölge geneli, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava durumu: Meteoroloji'den sağanak yağış ve şiddetli rüzgar uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara (Kırklareli ve Edirne hariç), Ege, Batı Akdeniz, Karaman dışında İç Anadolu bölge geneli, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

22 Mayıs 2020 Cuma 09:58
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Hava durumu: Meteoroloji'den sağanak yağış ve şiddetli rüzgar uyarısı

Yağışların Karadeniz bölge geneli ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise Marmara'nın kuzey ve batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 Km/saat), İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu bölge geneli ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor. 18
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Adana: Parçalı zamanla çok bulutlu yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 18
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 19
Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 36

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