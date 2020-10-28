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Hatay'daki yangında hortum aracı uçurdu, içindeki iş kadını yaralandı
Hatay’da çıkan orman yangını sonrasında alevlerin yaklaştığı bir fabrika, tedbir amacıyla tahliye edilirken, ortaya çıkan hortum görenlere korku dolu anlar yaşattı.
Güncel 28.10.2020, 21:35
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangın sırasında alevlerin yaklaştığı bir fabrika, tedbir amacıyla tahliye edilirken, fabrikanın önünde oluşan hortuma kapılan otomobilin sürücüsü ve aynı zamanda firmanın genel müdürü Selma Yılmaz'ın beli kırıldı.
Alevlerin yaklaştığı Sarıseki Mahallesi yakınlarındaki Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir filtre fabrikası, tedbir amacıyla tahliye edildi. Bu sırada fabrikanın önünde hortum oluştu.
Firmanın genel müdürü Selma Yılmaz'ın içinde bulunduğu otomobil, hortuma kapıldı. Hortumun havaya kaldırdığı otomobil, bir süre sonra yere çakıldı.
Yaralanan Yılmaz, çağrılan ambulansla Adana'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Beli kırıldığı belirlenen Yılmaz, tedaviye alındı.
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