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Hatay'daki orman yangınında 300 hektar alan kül oldu
Hatay'da çıkan orman yangınlarında yaklaşık 300 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
Güncel 12.10.2020, 08:55 12.10.2020, 08:57
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Alınan bilgiye göre, geçen cuma günü Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan, İskenderun ve Arsuz ilçelerinin kırsal ve bazı mahallelerinde tehdit oluşturan yangındaki ilk tespitlere göre yaklaşık 300 hektarlık alan zarar gördü.
Bu arada, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı ile AFAD ekipleri bölgedeki hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.
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