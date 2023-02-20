Hatay'daki depremler sonrasında tsunami olmayacak!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Hatay'da meydana gelen depremler sonrasında yaptığı açıklamada tsunami olmayacağı bilgisini paylaştı.

Tsunami olacağı yönünde yapılan açıklamanın Kandilli rasathanesi tarafından her deprem sonrasında rutin olarak yapılıdğı belirtildi. Aradan geçen süre sonunda o uyarının kaldırıldığı belirtildi.