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Hatay'da orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Hatay'da dün çıkan ve halen devam eden iki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Belen ve Arsuz ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Güncel 10.10.2020, 09:17
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Dün sabah saatlerinde Belen ilçesi Sarımazı mevkii, akşam saatlerinde de Arsuz ilçesi Nergizli mevkiinde çıkan orman yangınlarına sabahın ilk ışıklarıyla beraber havadan müdahale başladı. Karadan müdahalenin aralıksız sürdüğü yangınlarda ekipler, rüzgar nedeniyle hızla yayılan alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
Diğer yandan yerleşim yerlerini tehdit eden alevler nedeniyle birçok vatandaş evini terk etmek zorunda kaldı.
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