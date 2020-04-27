Harun Reşit Tığlı yazdı.. Bu günler..

Süregelen ve hiç bitmeyen tartışmalar,

afyon gibi esir alan futbol çekişmeleri,

magazinlesen hayatımız ve dünya içindeki "sanal dünyaya tutsak eden" kısır döngülerimiz..

Ve kendimizle başbaşa kaldığımız, hatalarımız, günahlarımız, yanlışlarımız..

Kimbilir belki yaptığımız doğruları da analiz etme imkanı bulduğumuz..

Aslında bugün kocaman bir köy olan globalleşen dünyada...

Sadece kendimiz değil, acı çeken, feveran eden, adaletsizlik mekanizması içinde eriyen, biten, haklının güçlü karşısında ezildiği, yenildiği..

Ege denizinin sahiline vuran Aylan Bebek cesedi ile suratlarımıza şak diye çarpan duyguları...

Taa en tepesinden altlara kadar iliklerimizde hissetmemiz gereken günler değil mi?

Bu günler ah bugünler..

Harun Reşit Tığlı