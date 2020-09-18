Hareketlilik haftasında kordon araç trafiğine kapatılıcak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Mert Yaygel, Radyo Trafik İzmir canlı yayınında Kordon’un araç trafiğine kapatılmasını planladıklarını söyledi. İlk deneme Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 22 Eylül’de gerçekleştirilecek.

Avrupa Hareketlilik Haftası başladı. 22 Eylül’e kadar devam edecek hafta boyunca İzmir’de neler yapılacağını İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mert Yaygel Radyo Trafik İzmir canlı yayınında açıkladı. Yaygel, Kordon’un araç trafiğine kapatılmasını planladıklarını bildirdi.

HEDEF: ARAÇSIZ BİR KORDON

Belediye olarak 2030 ulaşım ana planını yaptıklarını belirten Mert Yaygel, konforlu ve hızlı toplu ulaşımı desteklemek, bisiklet ve yaya erişimini arttırmanın en önemli hedefleri arasında olduğunu kaydetti. Yaygel, 2012 yılından beri Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerine katıldıklarını ifade ederek, “22 Eylül’de “Otomobilsiz Kent Günü”nde en önemli mesajımızı Kordon’u araç trafiğine kapatarak vereceğiz.” dedi.

BORNOVA SOKAĞI’NDAN SONRA SIRA KORDON’DA

Geçen yıl 22 Eylül’de araç trafiğine kapattıkları Bornova Sokağı’nın UKOME kararı ile yıl sonuna kadar tamamen yayalara ayrılacağını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Mert Yaygel, “Bu sene yapacağımız etkinlikle araçsız bir Kordon’un nasıl olacağını insanlara yaşatmaya çalışacağız. Bornova Sokağı yıl sonuna kadar araçlara kapatılacak. Kordon için de aynı şeyi düşünüyoruz. Toplu ulaşım ağımızı genişletiyoruz. Kent merkezine otomobilin girmesini istemiyoruz. İzmirlilerin bisiklete yönelmesini hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“BİSİKLETLİ YAŞAMI DESTEKLİYORUZ”

Mert Yaygel, belediye çalışanları olarak her ayın ilk pazartesi günü işe bisikletle gittiklerini hatırlattı. Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 21 Eylül’de işe bisikletle gitme etkinliği düzenleyeceklerini söyleyen Yaygel, “21-22 Eylül’de BİSİM ücretsiz olacak. Ulaşım açısından planladığımız konular olduğu için bisikletli yaşamı destekliyoruz. Okullara öğrencilerin yürüyerek ya da bisikletle gitmelerini hedefliyoruz. Alt yapıyı güçlendirip insanları heveslendirmek istiyoruz. Okullar açıldıktan sonra etkinliklerimiz olacak. Çocukken bisiklete binenler büyüdükten sonra daha çok bisiklet kullanıp, bisikletliye saygı gösteriyorlar.” sözlerini sarf etti.

TÜRKİYE’DE BİR İLK: BİSİKLET VE YAYA ERİŞİMİ PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

Bisiklet ve yaya ulaşımını önemsediklerinin altını çizen Ulaşım Dairesi Başkanı Yaygel, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bisiklet ve Yaya Şefliği birimini müdürlüğe çevirdiklerini bildirdi. Diğer şehirlerle bir yarış halinde olduklarından bahseden Yaygel, “Türkiye’de bir ilk olan Bisiklet ve Yaya Erişimi Planlama Müdürlüğümüz şehir plancılarından oluşan 12 kişi ile hizmet veriyor. Yarış halinde olduğumuz illerden bir adım öndeyiz.” şeklinde konuştu.

ÖZEL SEKTÖR DE KADEMELİ MESAİ SİSTEMİNE GEÇECEK

Mert Yaygel, Ulaşım Dairesindeki müdürlerin makam arabası kullanmadığını belirterek, “Ben de kullanmıyorum. Kimimiz bisikletle, kimimiz toplu taşıma araçlarıyla işe geliyoruz. Böylece toplu ulaşımdaki eksiklikleri de görebiliyoruz. Konak’ta kamu çalışanları için getirilen kademeli mesai saatini, diğer sektör çalışanları için de getirmeye çalışıyoruz. Kademeli mesai saatleri ile toplu ulaşımda sabah ve akşam saatlerinde azalan yoğunluk, bütün çalışanların kademeli mesai sistemine geçmesiyle daha da azalacak. Böylece pandemi döneminde vatandaşlarımızın özel araçları yerine toplu taşıma araçlarını kullanmalarını sağlayacağız.” açıklamasını yaptı.

ÜCRETSİZ ÇEKİCİ HİZMETİ TRAFİĞE NEFES ALDIRDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Mert Yaygel son olarak, geçtiğimiz hafta önemli arterlerde trafiğin yoğun olduğu saatlerde hizmet vermeye başlayan ücretsiz çekici hizmetini değerlendirdi. Ücretsiz çekicilerle arıza ya da kaza yapan araçların güvenli bir bölgeye alındıkları kaydeden Yaygel, “İZUM koordinatörlüğünde pik saatlerde meydana gelen aksaklıklara anında müdahale edebiliyoruz. Emniyet ile de koordineli şekilde çalışıyoruz. Vatandaşlarımız da bize destek oluyor. Kaza ya da arıza durumlarında bir şeridin kapanması trafiğin yoğunlaşmasına neden oluyor. Ücretsiz çekici hizmeti trafiğin bir nebze de olsun rahatlamasını sağladı.” diyerek sözlerini tamamladı.