HARE ASANSÖR BÜYÜME HIZIYLA TÜRKİYE’DE İLK 100 ŞİRKET ARASINA 2. KEZ ADINI YAZDIRDI

HOPA-Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Üyesi Hare Asansör İmalat İnşaat Elektronik İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. 2019 Yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen TOBB Türkiye 100 yarışmasına başvuran 500’den fazla şirketin 2015-2017 dönemindeki satış geliri artış hızına göre yapılan sıralamada en hızlı büyüyen 100 şirket arasına girmeyi başarmıştı.

Bu yıl Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen TOBB Türkiye 100 Ödül Töreni’nde; başvuranlar arasında, Türkiye'nin 2016-2018 dönemindeki satış geliri artış hızı sıralamasına göre en hızlı büyüyen 2020 yılı Türkiye ilk 100 şirket arasından 28.’si Hopa TSO üyesi Hare Asansör İmalat İnşaat Elektronik İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. ikinci kez adını listeye yazdırdı.

Törene katılan Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek kısa bir değerlendirme yaptı. ‘Artvin ilinde ilk defa üst üste iki dönemde Türkiye ilk 100 şirket arasına giren ve yarışmada 28.si olma başarısını gösteren Odamız Yönetim Kurulu Üyesi ve Artvin Genç Girişimciler İcra Komitesi Başkanı Hakan Arslan’ ı tebrik eder başarıların devamını dilerim.’ İfadelerini kullandı.