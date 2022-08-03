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Hangisi tüm sinema filmlerinde kendi oynadığı rollerin dublajını kendi yapmıştır? Kim Milyoner Sorusu .
Ekranların sevilen yarışma programı Milyoner'de 400 bin lira değerindeki soru sinema dünyasından geldi. Soru; "Hangisi tüm sinema filmlerinde kendi oynadığı rollerin dublajını kendi yapmıştır?" Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümde sorulan sorunun cevabı sorgulanıyor. Peki, Hangisi tüm sinema filmlerinde kendi oynadığı rollerin dublajını kendi yapmıştır?
Güncel 03.08.2022, 22:45
Hangisi tüm sinema filmlerinde kendi oynadığı rollerin dublajını kendi yapmıştır? ATV'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster hasreti sona erdi. İzleyicilerin uzun bir aradan sonra heyecanla beklediği yeni bölüm 29 Mayıs 2022 akşamı ekranlardaydı. Peki, Hangisi tüm sinema filmlerinde kendi oynadığı rollerin dublajını kendi yapmıştır?
SORU: Hangisi tüm sinema filmlerinde kendi oynadığı rollerin dublajını kendi yapmıştır?
A: Türkan Şoray
B: Zeki Müren
C: Kemal Sunal
D: Cüneyt Arkın
CEVAP: B
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