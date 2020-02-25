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Hangi ilde kaç Suriyeli var?

Türkiye’de geçici koruma altındaki kayıtlı Suriyeli sayısı 14 Şubat 2020 tarihi itibarıyla bir önceki aya göre 14 bin 34 kişi artarak toplam 3 milyon 585 bin 209 kişi oldu. Bu kişilerin 1 milyon 660 bin 581’ini (%46,31) 0-18 yaş arası çocuklar oluşturuyor. 0-18 yaş arası çocukların ve kadınların toplam sayısı ise 2 milyon 521 bin 416 kişi. (%70,32) 

Hangi ilde kaç Suriyeli var?

Türkiye’de geçici koruma altındaki kayıtlı Suriyeli sayısı 14 Şubat 2020 tarihi itibarıyla bir önceki aya göre 14 bin 34 kişi artarak toplam 3 milyon 585 bin 209 kişi oldu. Bu kişilerin 1 milyon 660 bin 581’ini (%46,31) 0-18 yaş arası çocuklar oluşturuyor. 0-18 yaş arası çocukların ve kadınların toplam sayısı ise 2 milyon 521 bin 416 kişi. (%70,32) 

25 Şubat 2020 Salı 14:50
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Hangi ilde kaç Suriyeli var?

Yaş aralığı tablosuna göre; Suriyeli erkeklerin toplam Suriyeli sayısına oranı %53,7, Suriyeli kadınların ise %46,3. 0-18 yaş aralığında 1 milyon 660 bin 581 (%46,31) Suriyeli bulunuyor. 0-18 yaş aralığındaki çocuklarla, Suriyeli kadınların toplam sayısı ise 2 milyon 521 bin 416. Bu sayı toplam Suriyeli sayısının %70,32’sine denk geliyor. Suriyeli yetişkin erkeklerin sayısı 1 milyon 63 bin 793 (%29,67). 10 yaşın altındaki Suriyelilerin sayısı ise 1 milyon 373 kişi (%27,9). Tabloya göre Suriyeli erkeklerin sayısı Suriyeli kadınların sayısından 268 bin 929 kişi fazla. Erkek-Kadın sayısı arasındaki en büyük fark 68 bin 988 kişi ile 19-24 yaş aralığında. Yaş sayısı artıkça bu fark azalıyor. 60 üzeri yaş aralıklarında kadınların sayısının erkeklerden fazla olduğu görülüyor.

YAŞ ARALIĞI

ERKEK

KADIN

TOPLAM

0-4

249 bin 234

232 bin 9

481 bin 243

5-9

267 bin 520

251 bin 610

519 bin 130

10-14

205 bin 2

193 bin 687

398 bin 689

15-18

141 bin 520

119 bin 999

261 bin 519

19-24

286 bin 513

217 bin 515

504 bin 28

25-29

210 bin 570

153 bin 625

364 bin 195

30-34

164 bin 371

119 bin 154

283 bin 525

35-39

121 bin 425

95 bin 759

217 bin 184

40-44

84 bin 361

73 bin 753

158 bin 114

45-49

57 bin 480

55 bin 597

113 bin 77

50-54

46 bin 799

44 bin 852

91 bin 651

55-59

33 bin 514

33 bin 473

66 bin 987

60-64

23 bin 731

24 bin 494

48 bin 225

65-69

15 bin 391

19 bin 546

34 bin 937

70-74

9 bin 386

10 bin 275

19 bin 661

75+

9 bin 435

12 bin 796

22 bin 231

TOPLAM

1.927.069

1.658.140

3.585.209


Suriyeli Genç Nüfus Oranı
Genç nüfus olarak tanımlanan 15-24 yaş aralığında ‭765 bin 547 kişi bulunuyor. Suriyeli genç nüfusun toplam Suriyeli sayısındaki oranı %21,35. Türkiye’nin genç nüfusu 12 milyon 955 bin 672 ve toplam nüfusa oranı %15,58.

Suriyelilerin Yaş Ortalaması
Yaş tablosuna göre kayıtlı Suriyelilerin yaş ortalaması 21,66. Türkiye nüfusunun 31 Aralık 2019 verilerine göre yaş ortalaması ise 32,4.

Kamplarda Yaşayan Suriyelilerin Sayısı (Geçici Barınma Merkezleri)
14 Şubat 2020 tarihi itibarıyla geçici barınma merkezlerinde kalan Suriyelilerin sayısı Göç İdaresi tarafından 63 bin 906 kişi olarak açıklandı. Bu sayı geçen ay (Ocak 2020) 63 bin 452 kişi, 2019’un başında 143 bin 558 kişi, 2018’in başında ise 228 bin 251 kişiydi. Suriyelilerin yalnızca %1,76’sı kamplarda yaşıyor.

Şehirlerde Yaşayan Suriyelilerin Sayısı
14 Şubat 2020 tarihi itibarıyla şehirlerde yaşayan Suriyeli sayısı 3 milyon 521 bin 303 kişi oldu. Şehirlerde yaşayan Suriyeli sayısı geçen aya göre 13 bin 580 kişi arttı. Suriyelilerin %98,24’ü şehirlerde yaşıyor. Suriyelilerin hangi şehirde yaşayacağına Göç İdaresi karar vermektedir. İstanbul başta olmak üzere bazı büyük şehirler Suriyeli alımına kapalıdır.

İllere Göre Suriyelilerin Sayısı
Göç İdaresinin 14 Şubat 2020 tarihli verilerine göre en çok Suriyelinin yaşadığı 30 şehir ve bu şehirlerdeki Suriyeli yoğunluğu aşağıdaki tabloda yer almaktadır. En çok Suriyeli barındıran şehir 484 bin 995 kişi ile İstanbul olurken, Suriyelilerin en az olduğu şehir ise 24 kişi ile Bayburt. Bayburt’u 37 kişi ile Artvin, 44 kişi ile Tunceli takip ediyor.

SIRA

ŞEHİRLER

SURİYELİ NÜFUSU

İL NÜFUSU İLE KARŞILAŞTIRMA

1

İstanbul

484 bin 995

%3,22

2

Gaziantep

453 bin 409

%22,35

3

*Hatay

440 bin 19

%27,33

4

Şanlıurfa

425 bin 557

%20,9

5

*Adana

244 bin 677

%11,02

6

Mersin

208 bin 696

%11,5

7

Bursa

176 bin 544

%5,9

8

İzmir

147 bin 258

%3,41

9

*Kilis

115 bin 934

%81,33

10

Konya

112 bin 765

%5,11

11

Ankara

96 bin 195

%1,75

12

*Kahramanmaraş

93 bin 930

%8,2

13

Mardin

88 bin 148

%10,63

14

Kayseri

74 bin 816

%5,38

15

Kocaeli

55 bin 325

%2,9

16

*Osmaniye

49 bin 858

%9,33

17

Malatya

28 bin 721

%3,6

18

Diyarbakır

23 bin 178

%1,34

19

Adıyaman

21 bin 454

%3,44

20

Batman

15 bin 387

%2,57

21

Sakarya

15 bin 156

%1,5

22

Şırnak

14 bin 996

%2,86

23

Elazığ

13 bin 326

%2,24

24

Manisa

13 bin 196

%0,92

25

Tekirdağ

12 bin 785

%1,24

26

Denizli

11 bin 790

%1,15

27

Muğla

11 bin 205

%1,16

28

Nevşehir

10 bin 23

%3,36

29

Afyon

9 bin 473

%1,31

30

Burdur

7 bin 752

%2,87

.

.

.

.

.

.

.

.

77

Erzincan

109

%0,05

78

Iğdır

86

%0,04

79

Tunceli

44

%0,05

80

Artvin

37

%0,02

81

Bayburt

24

%0,03

* işaretli illerde Geçici Barınma Merkezi bulunmaktadır.

Suriyelilerin En Yoğun Olduğu İller
Suriyelilerin yerli nüfusa oranla en yoğun yaşadığı il %81,33 ile Kilis. Kilis’te kayıtlı olan Suriyeli sayısı bir önceki aya göre 443 kişi arttı. İstanbul’daki Suriyeli sayısı ise bir önceki aya göre 2 bin 512 kişi arttı.

Suriyelilerin En Seyrek Olduğu İller
Suriyelilerin Türk nüfusuna oranla yoğunluğunun en az olduğu şehir ise %0,02 oran ile Artvin. Artvin’de 174 bin 10 Türk Vatandaşına karşılık yalnızca 37 Suriyeli bulunuyor. En az Suriyeli ise 24 kişi ile Bayburt şehrinde. Türkiye’de Suriyelilerin olmadığı bir şehir ise bulunmuyor.

Suriyelilerin Türk Nüfusa Oranı
Geçici koruma altına alınan kayıtlı Suriyelilerin Türk nüfusuna oranı ise ülke genelinde %4,31. TÜİK tarafından Türkiye’nin nüfusu son olarak 83 milyon 154 bin 997 olarak açıklandı. (31 Aralık 2019 tarihine göre)

*Aşağıdaki veriler resmi kaynaklar tarafından düzenli olarak açıklanmamaktadır. Resmi kurumlar tarafından açıklama yapıldıkça güncellenmektedir.

Türk Vatandaşlığı Verilen Suriyeli Sayısı
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Türk vatandaşlığı verilen Suriyeli sayısı 110 bin olarak açıklandı. Bu kişilerin 53 bini yetişkin, 57 bini ise çocuklardan oluşuyor. (30 Aralık 2019 tarihi itibarıyla)

Türkiye’de Doğan Suriyeli Sayısı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 19 Eylül 2019 tarihinde yaptığı açıklamada, Türkiye’de doğan Suriyeli bebek sayısının 450 bin civarında olduğu belirtti.

Ülkesine Dönen Suriyeli Sayısı
İçişleri Bakanlığı’nın 4 Aralık 2019 tarihinde yaptığı açıklamada, ülkesine dönen Suriyeli sayısının 369 bı̇n 690 olduğunu belirtti.

Çalışma İzni Verilen Suriyeli Sayısı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 31 Mart 2019 tarihinde yapılan açıklamaya göre Türkiye’de çalışma izni verilen Suriyeli sayısının 31 bin 185 kişi olduğu belirtildi.

En Az Bir Ortağı Suriyeli Olan Şirket Sayısı
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 26 Şubat 2019 tarihi itibarıyla en az bir ortağı Suriye uyruklu olan şirket sayısının 15 bin 159 olduğu belirtildi.

Son Güncelleme: 25.02.2020 15:23
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