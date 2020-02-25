Hangi ilde kaç Suriyeli var?

Yaş aralığı tablosuna göre; Suriyeli erkeklerin toplam Suriyeli sayısına oranı %53,7, Suriyeli kadınların ise %46,3. 0-18 yaş aralığında 1 milyon 660 bin 581 (%46,31) Suriyeli bulunuyor. 0-18 yaş aralığındaki çocuklarla, Suriyeli kadınların toplam sayısı ise 2 milyon 521 bin 416. Bu sayı toplam Suriyeli sayısının %70,32’sine denk geliyor. Suriyeli yetişkin erkeklerin sayısı 1 milyon 63 bin 793 (%29,67). 10 yaşın altındaki Suriyelilerin sayısı ise 1 milyon 373 kişi (%27,9). Tabloya göre Suriyeli erkeklerin sayısı Suriyeli kadınların sayısından 268 bin 929 kişi fazla. Erkek-Kadın sayısı arasındaki en büyük fark 68 bin 988 kişi ile 19-24 yaş aralığında. Yaş sayısı artıkça bu fark azalıyor. 60 üzeri yaş aralıklarında kadınların sayısının erkeklerden fazla olduğu görülüyor.

YAŞ ARALIĞI ERKEK KADIN TOPLAM 0-4 249 bin 234 232 bin 9 481 bin 243 5-9 267 bin 520 251 bin 610 519 bin 130 10-14 205 bin 2 193 bin 687 398 bin 689 15-18 141 bin 520 119 bin 999 261 bin 519 19-24 286 bin 513 217 bin 515 504 bin 28 25-29 210 bin 570 153 bin 625 364 bin 195 30-34 164 bin 371 119 bin 154 283 bin 525 35-39 121 bin 425 95 bin 759 217 bin 184 40-44 84 bin 361 73 bin 753 158 bin 114 45-49 57 bin 480 55 bin 597 113 bin 77 50-54 46 bin 799 44 bin 852 91 bin 651 55-59 33 bin 514 33 bin 473 66 bin 987 60-64 23 bin 731 24 bin 494 48 bin 225 65-69 15 bin 391 19 bin 546 34 bin 937 70-74 9 bin 386 10 bin 275 19 bin 661 75+ 9 bin 435 12 bin 796 22 bin 231 TOPLAM 1.927.069 1.658.140 3.585.209





Suriyeli Genç Nüfus Oranı

Genç nüfus olarak tanımlanan 15-24 yaş aralığında ‭765 bin 547 kişi bulunuyor. Suriyeli genç nüfusun toplam Suriyeli sayısındaki oranı %21,35. Türkiye’nin genç nüfusu 12 milyon 955 bin 672 ve toplam nüfusa oranı %15,58.

Suriyelilerin Yaş Ortalaması

Yaş tablosuna göre kayıtlı Suriyelilerin yaş ortalaması 21,66. Türkiye nüfusunun 31 Aralık 2019 verilerine göre yaş ortalaması ise 32,4.

Kamplarda Yaşayan Suriyelilerin Sayısı (Geçici Barınma Merkezleri)

14 Şubat 2020 tarihi itibarıyla geçici barınma merkezlerinde kalan Suriyelilerin sayısı Göç İdaresi tarafından 63 bin 906 kişi olarak açıklandı. Bu sayı geçen ay (Ocak 2020) 63 bin 452 kişi, 2019’un başında 143 bin 558 kişi, 2018’in başında ise 228 bin 251 kişiydi. Suriyelilerin yalnızca %1,76’sı kamplarda yaşıyor.

Şehirlerde Yaşayan Suriyelilerin Sayısı

14 Şubat 2020 tarihi itibarıyla şehirlerde yaşayan Suriyeli sayısı 3 milyon 521 bin 303 kişi oldu. Şehirlerde yaşayan Suriyeli sayısı geçen aya göre 13 bin 580 kişi arttı. Suriyelilerin %98,24’ü şehirlerde yaşıyor. Suriyelilerin hangi şehirde yaşayacağına Göç İdaresi karar vermektedir. İstanbul başta olmak üzere bazı büyük şehirler Suriyeli alımına kapalıdır.

İllere Göre Suriyelilerin Sayısı

Göç İdaresinin 14 Şubat 2020 tarihli verilerine göre en çok Suriyelinin yaşadığı 30 şehir ve bu şehirlerdeki Suriyeli yoğunluğu aşağıdaki tabloda yer almaktadır. En çok Suriyeli barındıran şehir 484 bin 995 kişi ile İstanbul olurken, Suriyelilerin en az olduğu şehir ise 24 kişi ile Bayburt. Bayburt’u 37 kişi ile Artvin, 44 kişi ile Tunceli takip ediyor.

SIRA ŞEHİRLER SURİYELİ NÜFUSU İL NÜFUSU İLE KARŞILAŞTIRMA 1 İstanbul 484 bin 995 %3,22 2 Gaziantep 453 bin 409 %22,35 3 *Hatay 440 bin 19 %27,33 4 Şanlıurfa 425 bin 557 %20,9 5 *Adana 244 bin 677 %11,02 6 Mersin 208 bin 696 %11,5 7 Bursa 176 bin 544 %5,9 8 İzmir 147 bin 258 %3,41 9 *Kilis 115 bin 934 %81,33 10 Konya 112 bin 765 %5,11 11 Ankara 96 bin 195 %1,75 12 *Kahramanmaraş 93 bin 930 %8,2 13 Mardin 88 bin 148 %10,63 14 Kayseri 74 bin 816 %5,38 15 Kocaeli 55 bin 325 %2,9 16 *Osmaniye 49 bin 858 %9,33 17 Malatya 28 bin 721 %3,6 18 Diyarbakır 23 bin 178 %1,34 19 Adıyaman 21 bin 454 %3,44 20 Batman 15 bin 387 %2,57 21 Sakarya 15 bin 156 %1,5 22 Şırnak 14 bin 996 %2,86 23 Elazığ 13 bin 326 %2,24 24 Manisa 13 bin 196 %0,92 25 Tekirdağ 12 bin 785 %1,24 26 Denizli 11 bin 790 %1,15 27 Muğla 11 bin 205 %1,16 28 Nevşehir 10 bin 23 %3,36 29 Afyon 9 bin 473 %1,31 30 Burdur 7 bin 752 %2,87 . . . . . . . . 77 Erzincan 109 %0,05 78 Iğdır 86 %0,04 79 Tunceli 44 %0,05 80 Artvin 37 %0,02 81 Bayburt 24 %0,03

* işaretli illerde Geçici Barınma Merkezi bulunmaktadır.

Suriyelilerin En Yoğun Olduğu İller

Suriyelilerin yerli nüfusa oranla en yoğun yaşadığı il %81,33 ile Kilis. Kilis’te kayıtlı olan Suriyeli sayısı bir önceki aya göre 443 kişi arttı. İstanbul’daki Suriyeli sayısı ise bir önceki aya göre 2 bin 512 kişi arttı.

Suriyelilerin En Seyrek Olduğu İller

Suriyelilerin Türk nüfusuna oranla yoğunluğunun en az olduğu şehir ise %0,02 oran ile Artvin. Artvin’de 174 bin 10 Türk Vatandaşına karşılık yalnızca 37 Suriyeli bulunuyor. En az Suriyeli ise 24 kişi ile Bayburt şehrinde. Türkiye’de Suriyelilerin olmadığı bir şehir ise bulunmuyor.

Suriyelilerin Türk Nüfusa Oranı

Geçici koruma altına alınan kayıtlı Suriyelilerin Türk nüfusuna oranı ise ülke genelinde %4,31. TÜİK tarafından Türkiye’nin nüfusu son olarak 83 milyon 154 bin 997 olarak açıklandı. (31 Aralık 2019 tarihine göre)

*Aşağıdaki veriler resmi kaynaklar tarafından düzenli olarak açıklanmamaktadır. Resmi kurumlar tarafından açıklama yapıldıkça güncellenmektedir.

Türk Vatandaşlığı Verilen Suriyeli Sayısı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Türk vatandaşlığı verilen Suriyeli sayısı 110 bin olarak açıklandı. Bu kişilerin 53 bini yetişkin, 57 bini ise çocuklardan oluşuyor. (30 Aralık 2019 tarihi itibarıyla)

Türkiye’de Doğan Suriyeli Sayısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 19 Eylül 2019 tarihinde yaptığı açıklamada, Türkiye’de doğan Suriyeli bebek sayısının 450 bin civarında olduğu belirtti.

Ülkesine Dönen Suriyeli Sayısı

İçişleri Bakanlığı’nın 4 Aralık 2019 tarihinde yaptığı açıklamada, ülkesine dönen Suriyeli sayısının 369 bı̇n 690 olduğunu belirtti.

Çalışma İzni Verilen Suriyeli Sayısı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 31 Mart 2019 tarihinde yapılan açıklamaya göre Türkiye’de çalışma izni verilen Suriyeli sayısının 31 bin 185 kişi olduğu belirtildi.

En Az Bir Ortağı Suriyeli Olan Şirket Sayısı

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 26 Şubat 2019 tarihi itibarıyla en az bir ortağı Suriye uyruklu olan şirket sayısının 15 bin 159 olduğu belirtildi.