Hangi cumhurbaşkanı kaç kişiyi affetti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Sivas Katliamı” davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen ve 26 yıldır cezaevinde kalan Ahmet Turan Kılıç’ı affetmesi akla hangi cumhurbaşkanının kaç kişiyi affettiği sorusunu getirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, 29 Şubat 2016 tarihinde Adalet Bakanlığı’na Erdoğan’ın görev geldiği 10 Ağustos 2014 tarihinden Mart 2016 tarihine kadar kaç mahkumun af başvurusu yaptığını ve bunlardan kaçının affedildiğini öğrenmek için başvuruda bulundu.

Adalet Bakanlığı soru önergesine verdiği yanıtta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetkisini kullanarak kaç kişiyi affettiğine ilişkin bilgi vermedi.

Bbakanlık bunu da şu ifadelerle savundu:

“Başvurunuzda istenen hususların ayrı ve özel çalışma gerektirmesi, bu kapsamdaki bilgilere cevap verilmesinin kanun ile kurumların takdirine bırakılması sebebi ile takdir hakkı kullanılarak bilgi edinme kanunu kapsamında cevap verilememiştir”

En fazla af yetkisini Sezer kullandı

Bakanlığın yanıtında Kenan Evren’den itibaren hangi cumhurbaşkanının kaç kişiyi affettiği bilgisi yer aldı.

Buna göre Kenan Evren 27, Turgut Özal 21, Süleyman Demirel 100, Ahmet Necdet Sezer 263 ve Abdullah Gül (2007-2012 yılları arası) 30 mahkumu affetme yetkisini kullandı.

Erdoğan 9 kişiyi affetti

10 Ağustos 2014 tarihinde cumhurbaşkanlığı görevine gelen Erdoğan’ın kaç kişiyi affettiği tam olarak bilinmiyor.

Erdoğan’ın kaç kişiyi affettiği bilgisi Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile sınırlı.

Resmi Gazete’nin verilerine göre Erdoğan 2015’te 4, 2017’de 1, 2019’da 3 ve 2020 yılında da 1 kişiyi affetti.