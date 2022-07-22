Hangi burç nasıl tatil seviyor?

Bazı seyahatler, kusursuz konforuyla evinizdeymiş hissiyatı verirken bazıları benzer bir deneyim yaşatmıyorsa, bunun en büyük sebeplerinden biri tercih ettiğiniz tatil rotasının burcunuz ile örtüşmemesi olabilir. Türkiye’nin önde gelen turizm portalı Tatilsepeti, tatil boyunca unutulmaz anılar biriktirmek isteyen tüm misafirlerini, burçlara göre hazırlanan tatil rehberini incelemeye davet ediyor.

Doğum tarihine göre belirlenen burçların, kişinin karakter ve duygu durumunu fazlasıyla etkilediğini biliyor muydunuz? Peki ya tatil tercihi yaparken, astrolojiden faydalanabileceğinizi…Turizm sektörünün lider oyuncularından Tatilsepeti, en romantik seçeneklerden eğlence ve macera dolu rotalara, burçlara göre tatil alternatifleri sunuyor.

Koç burçları valizleri hazırlasın!

Liderlik özelliği taşıyan koç burçları, yüksek kaliteye ve konfora olan düşkünlüğüyle bilinir. Eğer tatilini nerede geçireceğine henüz karar vermemiş bir koç burcuysanız, olağanüstü doğası, rahatlatıcı denizi ve birbirinden kaliteli otelleriyle Antalya, Kemer tam size göre.

Boğalar Arap ve İspanyol mutfaklarını deneyimlemeye

Boğa burcunun yemek yemeyi ne kadar sevdiğini bilmeyen yoktur. Eğer tatil rotasını belirlemek üzere olan bir boğa burcuysanız, Sevilla seçeneğini değerlendirmenizde büyük fayda var. Bu sıcak İspanya şehrinde, Arap ve İspanyol mutfaklarının karışımından oluşan muhteşem lezzetler keşfedebilir, benzersiz festivallere katılarak tatilinizi unutulmaz bir deneyime dönüştürebilirsiniz.

Yengeçler için huzurun adresi İzmir

Hiçbir yengeç burcu, ailesinden ya da çok yakın dostlarından ayrı tatile gitmekten hoşlanmaz. Sakin yapısı, güler yüzlü insanları, otantik dokusu ve elbette ki tadına doyulmayacak lezzetleriyle İzmir’in sevimli beldesi Mordoğan, bir yengecin aradığı her şeye fazlasıyla sahip.

Aslanlar, dünyanın merkezine

Eğer siz de tatil hazırlığı yapan bir Aslan burcuysanız, hedefinizi büyük tutabilir ve dünyanın en ünlü şehri New York’u ziyaret edebilirsiniz. Bütün büyük markaları bulabileceğiniz devasa alışveriş merkezleri, her türlü kültür aktivitesi, Özgürlük Anıtı ve dünyaca meşhur Central Park, tatilinizi mükemmel bir deneyime dönüştürecek.

Başak burçlarına özel destinasyon: Amsterdam

Başak burçları için, düzenin ve kusursuzluğun ne anlama geldiğini ifade etmeye gerek yok. Peki, tam da bu iki ihtiyaca yanıt verecek bir rotaya ne dersiniz? Kusursuz şehircilik anlayışı, her zevke hitap eden aktivite seçenekleri ve gelişmiş ulaşım sistemiyle Amsterdam, size tatilden beklediğiniz her detayı sunmaya hazır.

Sanatsever teraziler, ruhundaki romantizmi keşfe çıkıyor

Sanata düşkün, naif ve sofistike ruhu ile terazi burçları, öncelikli olarak sanatın başkenti kabul edilen Roma’yı ziyaret etmeli. Eğer henüz nereye gideceğine karar verememiş bir terazi burcuysanız, Roma seçeneğini düşünmenizde fayda var. Üstelik “aşk şehri” olarak da anılan Roma, ruhunuzdaki romantizme de fazlasıyla uygun.

Tutkunun başkenti akrepleri bekliyor

Arjantin’in başkenti Buenos Aires, tarih kokan caddeleri, mistik kültürü, görkemli plajları ve Latin dansları ile bir akrep burcunun ilgisini çekecek her türlü güzelliği bir arada sunuyor. Eğer tatil hazırlığında olan bir akrepseniz, Buenos Aires seçeneği sizi fazlasıyla mutlu edecektir.

Yaylar için macera dolu bir yolculuk

Yerinde duramayan, keşfetme tutkusuyla yanıp tutuşan, maceracı karakterler olmalarıyla nam salmış yay burçları için en ideal tatil seçeneklerinden biri, Likya Yolu olacaktır. Doğayla iç içe uzun yürüyüşlerden, tarihi ve saklı cennetleri keşfetmekten hoşlanıyorsanız, bu muhteşem rotayı rehberinize eklemeyi ihmal etmeyin.

Kalabalıklardan uzak gizemli bir rota

Adeta özgün olmak için yaratılmış oğlak burçları için en uygun tatil rotası, Kars. Doğu mistisizmi içinde, yoğun kalabalıklardan uzak bir tatil geçirebilir, Ani Harabeleri’nin gizemini çözebilirsiniz.

Kovalar için kusursuz bir rota: Trabzon

İnatçı ve zeki karakterleriyle bilinen Kova burçları, alışılmadık tutumlarını tatil tercihlerinde de ortaya koymaktan geri kalmaz. Siz de farklı güzergahlar arayan bir kova burcuysanız, Trabzon tam size göre! Bu güzel şehrin inanılmaz doğasında yılın yorgunluğunu atabilir, Sümela Manastırı ve Trabzon Kalesi gibi tarihi lokasyonları ziyaret edebilirsiniz.

Romantik balıklar Datça’ya

Duygusal ve naif karakterleriyle bilinen balık burçları, tatillerde kalabalıktan ve stresten uzaklaşmayı, kendilerini doğanın kucağına atmayı tercih eder. Peki, bütün bunları ve daha fazlasını Datça’da bulmaya ne dersiniz? Muğla’nın en etkileyici ilçelerinden Datça, doğal güzelliği, uzun yürüyüşlere ve saatlerce kitap okumaya izin veren sakinliğiyle, özellikle balık burçları için adeta saklı bir cennet.