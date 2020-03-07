Hangi banka, emekliye ne promosyon veriyor?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU 2020:

1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL,1500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

HALKBANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU 2020:

1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır.

AKBANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU 2020 NE KADAR?

Bankanın açıklaması şöyle: "Emeklilerimize 450 TL’ye varan nakit promosyon! SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı Akbank’tan alın, 450TL’ye* varan promosyondan faydalanın.​ Üstelik, sadece size özel ayrıcalıklarımızla emekliliğin tadını çıkarın!​​"

GARANTİ BBVA 2020 EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU:

Garanti BBVA, 1.500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 800 lira, 1.500-2.500 lira arasında emekli maaşı alanlara 1.000 lira, 2.500 lira ve üstünde maaş alanlara ise 1.200 lira nakit promosyon ödemesi yapacak.

İŞ BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR?

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 2020/2023 dönemi için 750 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.

TEB EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU

TEB, maaşı 999 TL’ye kadar olan emeklilere 850 TL, 1.000 TL ile 1.999 TL arasında maaş alan emeklilere 925 TL, 2.000 TL ve üzeri olan emeklilere ise 1.000 TL promosyon sunuyor. Bankaya emekli müşteri getirenlere de kişi başına 150 TL, toplamda 1.500 TL’ye varan ödeme yapıyor. Böylece promosyon 2.500 TL’ye çıkıyor.

QNB FİNANSBANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU

QNB Finansbank, emeklilere 1.250 TL’ye varan nakit kazanma fırsatı sunuyor. Ayrıca emekli tanıdıklarını yönlendirenlere, emekli başına 125 TL veriliyor.

ŞEKERBANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU

Şekerbank, maaşını taşıyan emeklilere maaş tutarlarına göre 375 ila 450 TL arasında değişen promosyon ödemeleri sunuyor. İki otomatik ödeme talimatı verenler 150 TL, emekli müşteri yönlendirenlere ise emekli başına 150 TL veriyor. Böylece toplamda 2 bin 100 TL’ye kadar promosyon sunuyor.

ING BANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU

ING Bank, 450 TL’ye varan nakit promosyona ek olarak; Turuncu Ekstra ile 750 TL harcama yapılan her ay için 50 TL nakit promosyon veriyor. Böylece 3 yıl için ek 1.800 TL promosyon; toplamda 2 bin 250 TL’ye varan promosyon fırsatı sunuyor.

DENİZBANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU

Denizbank, 450 TL’ye varan promosyon ödemesinin yanı sıra bankaya emekli müşteri kazandıranlara emekli başına 100 TL veriyor.

YAPI KREDİ EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU

Yapı Kredi'nin açıklamasına göre, emekli maaşlarının yatırılması için 31 Mart'a kadar bankayı tercih eden ve 3 yıl maaşlarını Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler 1000 liraya varan nakit promosyon alabilecek.