Hande Erçel'e bazlama surat diyen Alp Kılınç kimdir?

Sosyal medyada fotoğrafına "bazlama surat" diyen Alp Kılınç ile mahkemelik oldu. Peki, Alp Kılınç kimdir? Alp Kılınç ne iş yapıyor? Alp Kılınç kaç yaşında? Alp Kılınç Hande Erçel olayı!

ALP KILINÇ HANDE ERÇEL OLAYI

Sen Çal Kapımı dizisinin yıldızı Hande Erçel, sosyal medyada fotoğrafına "Bazlama surat" yorumu yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç'a 15 bin lira istemiyle tazminat davası açmıştı. Mahkeme kararını açıkladı. İşte Alp Kılınç'ın Hande Erçel'e ödeyeceği tazminat...

İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Duruşmada Hande Erçel'in avukatı, "Ceza mahkemesinin verdiği karar kesinleşmiştir, Alp Kılınç'ın ifadelerinin hakeret teşkil ettiği sabittir" diyerek, davanın kabulünü, Kılınç'ın avukatı ise reddini istedi.

Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, 'hakaret' suçundan Lütfü Alp Kılınç'a 109 gün adli para cezası verdi. Ceza günlüğü 20 TL'den 2 bin 180 TL'ye çevrildi.

Kararın ardından Hande Erçel, Kılınç'a 15 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

HANDE, ALP'E AÇTIĞI DAVAYI KAZANDI

Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, "hakaret" suçundan Lütfü Alp Kılınç'a 109 gün adli para cezası verdi. Ceza günlüğü 20 TL'den 2 bin 180 TL'ye çevrildi. Kararın ardından Hande Erçel, Kılınç'a 15 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Davayı kısmen kabul eden mahkeme, Alp Kılınç'ın Hande Erçel'e bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

Hande Erçel, Alp Kılınç'ın bu paylaşımının ardından herhangi bir açıklama yapmadı.

ALP KILINÇ KİMDİR?

10 Ağustos, 1996, Gaziantep doğumlu Alp Kılınç, sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelmekte. Sosyal medyada fotoğrafını paylaşıp 'bazlama surat' diye yorum yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"BAŞIMIN GÖZÜMÜN SADAKASI OLSUN"

Erçel'in açtığı davayı kaybeden Kılınç, 768 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Dava haberinin bir fotoğrafını yayınlayan fenomen, oyuncuyu hedef alarak "Sayemde bişektomi (yanak estetiği) yaptırdın bugünkü eserini bana borçlusun 1000 TL'de başımın gözümün sadakası olsun" ifadelerini kullandı.