Haluk Levent'ten Deniz Akkaya'ya 5 milyon liralık dava

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu çok sayıda ilde yardım faaliyeti yürüten ve son dönemde başta MHP lideri Devlet Bahçeli olmak üzere AKP'li bazı isimlerin de hedef gösterdiği Haluk Levent, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak Deniz Akkaya'nın iddilarına yanıt verdi.

Kendisinin yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen Sezgin Baran Korkmaz ile fotoğrafını paylaşarak "Sezgin Baran Korkmaz ile el ele bir insana para teslim eden insanlar cahildir" ifadelerini kullanan Akkaya'ya yanıt veren Levent, "Sayın Cumhurbaşkanımızla da fotoğrafı olan Sezgin Baran Korkmazın bütün parasını Ahbap üzerinden akladığımı yazıyor Deniz Akkaya. Yahu bu devletin denetimcileri , MASAK ı , istihbaratı yarım akıllı mı? Siz biliyorsunuz da onlar bilmiyor?" ifadelerini kullandı.

Levent'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar şöyle:

"Şeytanın yeryüzündeki temsilcileri magazinden vurmaya da başladılar. Allah için vurun da şimdi yapmayın. Köylerde donanlar,evsizler, yakınlarının cesedini bulamayanlar canhıraş. Whatsap hatlarımız çığlık çığlığa . Şimdi ben ara verdim ve cevap yazıyorum Zamana yazık değil mi?

Sayın Cumhurbaşkanımızla da fotoğrafı olan Sezgin Baran Korkmazın bütün parasını Ahbap üzerinden akladığımı yazıyor Deniz Akkaya. Yahu bu devletin denetimcileri , MASAK ı , istihbaratı yarım akıllı mı? Siz biliyorsunuz da onlar bilmiyor?

Bu sayfada 7 yıldır heyyooo deyip menemen yapıyorum pasta yapıyorum evlerde günümü geçiriyorum dayanışma adına. Bir gün Sezgin Baran aradı. Şirketimizin gecesine çıkar mısın dedi. Kaç lira olur dedi. Ben de ben para almayayım sen 5 ailenin tüm sıkıntılarını çöz dedim! Çözdü.