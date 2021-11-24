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Halkı sokağa çağıran sosyal medya hesapları için işlem başlatıldı
Emniyetten yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada kurla ilgili manipülatif paylaşım yapan ve şiddet kullanmak için halkı sokağa çağıran içeriklerin bulunduğu 271 hesap hakkında yasal işlem başlatıldı.
Güncel 24.11.2021, 16:25 24.11.2021, 17:45
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında gerçekleşen dalgalanmaları manipüle ederek, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden, cebir ve şiddet kullanmak için halkı sokağa çağıran içeriklerin yanı sıra manipülatif ve dezenformasyon niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 271 hesap ile ilgili çalışma yapılarak tespit edilen şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır." denildi.