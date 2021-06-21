Halkbank’tan Babalar Günü’ne özel reklam filmi

Film boyunca Halkbank’ın marka yüzü Kerem Alışık’ı, uzun bir caddede ve parkta yürürken görüyoruz. Bu sırada karşısına hayatın içinden farklı baba figürleri çıkıyor. Alışık bu yolculuk süresince; işine odaklanmış, kimi eşya taşıyan, kimi müşterisini bekleyen mahalle esnafıyla selamlaşıyor. Bu sırada babaların hayatta bazen dert, bazen yük ama en çok da çocuklarının sevgisini yüreklerinde taşıdıklarını söylüyor. Kerem Alışık yolun devamında, sırtına küçük kız çocuğunu almış bir babaya, parkta düşünceli babalarına sarılan küçük çocuklara ve son olarak üniversiteden yeni mezun olmuş genç kızla babasına rastlıyor ve onların gurur dolu mutluluğuna tanık oluyor. Yolun sonunda film, Alışık’ın “Babalık bir yolculuk gibidir. Ömür biter ama yol hiç bitmez; çünkü babaların hakkı ödenmez” sözleriyle sona eriyor.

Renosans İstanbul tarafından hazırlanan filmin çekimleri, İstanbul Yeşilköy ve Ataköy’de bir günde gerçekleştirildi.