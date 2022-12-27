Halkbank’a “Sıfır Atık Sosyal Sorumluluk Ödülü”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen “3. Sıfır Atık Zirvesi” bu yıl “İklim ve Gençlik” temasıyla gerçekleştirildi. Zirvede, 12 kategoride toplam 48 ödül sahiplerini bulurken; bu ödüllerden biri de Halkbank’ın oldu. Halkbank “Sıfır Atık Sosyal Sorumluluk Ödülü”ne, kadın girişimciler ekosistemine yaptığı çevre dostu katkılardan dolayı layık görüldü.

Türkiye’nin çeşitli illerinde düzenlediği Üreten Kadınlar Buluşmaları’nda sıfır atık konusuna da büyük önem veren Halkbank, farkındalık oluşturmak amacıyla Sıfır Atık panelleri düzenledi. Halkbank tarafından, girişimci kadınları cesaretlendirmek ve ödüllendirmek amacıyla düzenlenen Üreten Kadınlar Yarışması’nın kategorilerinden biri “Sıfır Atık” oldu.

Ödülü Emine Erdoğan Hanımefendi’nin elinden alan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, törenin ardından yaptığı açıklamada; “Sıfır Atık politikasının finans sektöründeki öncüsü olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Arslan ayrıca şunları söyledi: “Bir yandan kadın girişimcilerimizin kredi kaynaklarına erişimi konusunda güçlü bir finansman programı uygularken bir yandan da sürdürülebilirlik konusunda çeşitli kesimler nezdinde farkındalığın yükselmesi için yoğun çaba harcıyoruz. Türkiye Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nın en önemli konu başlıklarından bir tanesi de Yeşil Finansman. Biz de yatırım kredilerimizi sürdürülebilirlik kriterleri ile değerlendiriyor, ülkemizin enerji kaynaklarını verimli kullanacak, yerli kaynak kullanımı ile istihdamı artıracak projeleri destekliyoruz. Sürdürülebilir bir dünyaya katkıda bulunmak hepimizin ortak sorumluluğudur.”