Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Kadın girişimcileri teşvik etme hedefiyle yola çıkan Halkbank, düzenlediği Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni’nde başarılı girişimcileri ödüllendirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati’nin katıldığı ödül töreni, Hilton İstanbul Bomonti Oteli’nde Ebru Akel’in sunumuyla gerçekleştirildi.

Bir yılda 105 bin kadına ve 10,7 milyar TL kredi hacmine ulaştık

Törende kazanan girişimcilere ödüllerini veren Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Tam bir yıldır ilmek ilmek dokuduğumuz ve çok başarılı sonuçlara ulaşan Üreten Kadınlar projemizi, yeni ufuklara taşıyor olmanın heyecanını yaşıyoruz” diye konuştu. Arslan, “Geçen yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde avantajlı koşullarla Kadın Girişimci Kredi Destek Paketimizi hayata geçirdik. Kurguladığımız finansal imkânları, 7 bölgemizde düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Toplantıları’yla anlattık. Sürece, kadın kooperatiflerini dahil ettik. Ve tüm bu çalışmalarda bir yıl içinde 100 bin kadına ve 10 milyar TL’lik finansman desteğine ulaşmayı hedefledik. Büyük bir mutlulukla bu hedefimizi aştığımızı paylaşmak istiyorum. Bir yılda 105 bin kadına ve 10,7 milyar TL’lik kredi hacmine eriştik. Sağladığımız desteklerin yatırıma ve üretime dönüştüğüne, istihdam oluşturduğuna ve ihracat yapmaya cesaretlendirdiğine tanıklık ediyoruz” dedi.

Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması’na 2 bin 500’e yakın başvuru yapıldı

Adım adım geliştirilen desteklere Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması’yla yeni bir boyut kazandırdıklarını ifade eden Osman Arslan, “İlkini gerçekleştirdiğimiz yarışmamızla kadın girişimci ekosistemine katkılarımızı genişletiyoruz. Maddi ödüllerimizin yanı sıra katılımcılarımızı; pazarlama ve iletişim desteği, tanıtım fırsatları, Yaşam Boyu Bankacılık Hizmet Paketi ve Üreten Kadınlar Akademisi’nden özel eğitimlerle ödüllendireceğiz. Ayrıca çevresel farkındalığı yükselten Eskişehirli girişimcimiz Gamze Kara Mağden’e Sıfır Atık Kategorisi Özel Ödülü verirken, Sosyolog Prof. Dr. Ümit Meriç ve Yazar Alev Alatlı ile de Fatma Aliye Topuz Özel Ödüllerimizi paylaştık” diye konuştu.

Tüm bu ödüllerin yanı sıra yarışmanın en büyük katkısının girişimcilere kazandıracağı itibar olacağına vurgu yapan Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kadın girişimciler, yarışmamıza beklentilerimizin üzerinde yoğun ilgi göstermiş ve 5 hafta gibi kısa bir sürede birbirinden nitelikli tam 2.494 başvuru yapılmıştır. Tüm bölgelerimizden çok sayıda katılımın olması, hem ülkemizin ekonomik canlılığını hem de kadınlarımızın iş yapma hevesini göstermektedir. Yarışmaya giden süreçte ayrıca 81 ildeki tüm şubelerimizde girişimci kadınlarımızla şube buluşmaları gerçekleştirdik. Bu toplantılarda yaklaşık 7 bin kadın girişimciyi ağırladık ve projemizi anlattık. Halkbank olarak sürdürülebilirlik anlayışımızın uzantısı doğrultusunda, yarışmamıza başvuran her kadın girişimci adına da bir fidan bağışı yaptığımızı paylaşmak isterim.”