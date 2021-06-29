Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu Asos'ta kaçak restoran açtı: CHP'liler destek için tam kadro oradaydı

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Asos'ta "Sit alanı olarak kabul edilen, kıyı kenar çizgisi ihlal edilmiş, yapı kayıt belgesindeki bina yakılıp kaçak bina yapılmış ve İnşaat mühürlenmiş ama mühür kırılmış" kaçak işletmenin açılışını yaptı.

Etkinliğe, CHP Parti Meclisi Üyesi Tahsin Tarhan, Veli Ağbaba, Muharrem Erkek, Seyit Torun gibi birçok partili katıldı. Açılışın fotoğraflarını sosyal medya hesabından duyurdu.

Mührü kırıp inşaatı tamamlamışlar

Mekanın, 'sit alanı' olarak kabul edilen, kıyı kenar çizgisi ihlal edilmiş ve inşaat mühürlemesine rağmen mühür kırılarak yapımının tamamladığı öğrenildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan sert tepki

Açılışı paylaşan Tarhan'a sert tepki gösteren AKP Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Sorsan hak, hukuk, adalet! Bir işiniz de doğru olsun! Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu Assos’ta işyeri açıyor. Açılışta kimler yok ki? CHP tam kadro! Ama yer kaçak, yıkılacak! Daha ötesi mühürlenmiş ve mühür sökülmüş. Mühür fekkinden ceza davasına konu! Utanmadınız da bu cesaret ne?" paylaşımında bulundu.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Sorsan hak,hukuk,adalet! Bir işiniz de doğru olsun!<br><br>HalkTV sahibi <a href="https://twitter.com/cafermahiroglu?ref_src=twsrc%5Etfw">@cafermahiroglu</a> Assos’ta işyeri açıyor. Açılışta kimler yok ki? CHP tam kadro!<br><br>Ama yer kaçak, yıkılacak! Daha ötesi mühürlenmiş ve mühür sökülmüş.Mühür fekkinden ceza davasına konu!<br><br>Utanmadınız da bu cesaret ne? <a href="https://t.co/qMiatCoA8B">https://t.co/qMiatCoA8B</a></p>— Bülent TURAN (@turanbulent) <a href="https://twitter.com/turanbulent/status/1409116889066975241?ref_src=twsrc%5Etfw">June 27, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>