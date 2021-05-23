Halil Falyalı, Sedat Peker'i yalanladı: Ne Binali beyi ne de oğlunu tanıyorum

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in son videosunda bahsettiği ve KKTC'de illegal faaliyetlerde bulunduğu iddia edilen Halil Falyalı, Cüneyt Özdemir'in canlı yayınında konuştu.

Peker tarafından hakkında dile getirilen iddialara yanıt veren Falyalı, "Ne Binali Bey'i ne de Binali Bey'in oğlunu, hiçbirini tanımıyorum. Hiçbir şekilde yan yana gelmedik. Telefon kayıtlarına bakılsın diyorlar, baksınlar" dedi.

"Kimsenin yapığı açıklama, bilmem ne bizi hiç bağlamaz. Bundan sonra da var olacağız. Siyasetçilerle görüşüyoruz, doğrudur hepsiyle görüşüyoruz. Sağcısıyla da görüşüyoruz solcusuyla da, iktidarıyla da" diyen Falyalı, "Hiçbir zaman uyuşturucu faaliyetinde bulunmadık, tavsip de etmedik. Bu sözlere çok üzüldüm. Kaydım da yok. Vergi veriyoruz biz burada, her şeyimiz yasal. Hiçbir casinonun kapısında da güvenlik görevlisi olarak çalışmadık. Kıbrıs'ta ilk Ferrari'yi ben aldım" ifadelerini kullandı.

"HEPSİNİN SES KAYDI VAR"

Sedat Peker'le şahsen tanışmadığını söyleyen Falyalı, "Bir dönem Kıbrıs'a geldi ancak görüşmedik, hiçbir zaman iletişimim olmadı. Bu konuyla ilgili başka bir şey konuşmayacağım. Bizim yerimiz de yurdumuz da belli. Ben anlam veremedim bunlara gerçekten" ifadelerine yer verdi.

Falyalı, sözlerinin devamında şöyle konuştu:

"Türkiye'de bazı medya kuruluşları beni bahis işi yaptığım için beni bahis baronu ilan etti. İllegal bir şekilde polise beni yasa dışı ve bahis baronu olarak yansıttılar. Türkiye'den bir gazeteci bunları bana açık açık söyledi. Hepsinin ses kaydı da var. Türkiye'de imkanlar dahilinde bahis almıyoruz. Yalnızca lisanslı ülkelerde, hangi ülkenin bahis lisansını alıyorsanız o ülkede oynatabiliyorsanız. Birileri yine para istiyorsa dosya yapmıştır, bilgim yok. Kimse kendi içindeki hesaplaşmalar için ülkemizi alet etmesin"

Halil Falyalı kimdir?

Halil Falyalı, Sedat Peker son videosunda gündeme geldi. Sedat Peker "Kıbrıs'taki organizasonu ve uyuşturucu ağının en önemli ayağı olarak nietlendirmektedir.

Kıbrıs'ın en zengin iş adamları arasında yer alan Halil Falyalı, yer altı dünyasının en tanınan isimleri arasında yer alıyor. Halil Falyalı serveti ve mal varlığı merak ediliyor.

Halil Falyalı ismi yasa dışı bahis sitelerinin sahibi olarak geçmekte.

Bir çok otel işletmeciliği ve casino yöneticiliği yapan Halil Falyalı'da Sedat Peker'in iddiasına göre dokunulmuyor.

Halil Falyalı Girne'de yaşadığı ve evli olduğu biliniyor.

Halil Falyalı kardeşi Hüsnü Falyalı, oğlu ise Cahit Falyalı'dır.

Kıbrıs, İngiltere, Malta ve Cebelitarık bağlantısı bulunan Halil Falyalı, bir çok gözde otelin sahibidir. Serveti hakkında bir bilgi bulunmuyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başkanı Ersin Tatar ve Türkiye'den de Oflu İsmaillerle arası iyi olduğu biliniyor.