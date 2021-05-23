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Halil Falyalı kimdir? Sedat Peker 7. videosunda Halil Falyalı ismini neden kullandı?

Halil Falyalı, Sedat Peker son videosunda gündeme geldi. Sedat Peker "Kıbrıs'taki organizasonu ve uyuşturucu ağının en önemli ayağı olarak nietlendirmektedir. 

Güncel 23.05.2021, 18:03 23.05.2021, 18:14
Halil Falyalı kimdir? Sedat Peker 7. videosunda Halil Falyalı ismini neden kullandı?

Halil Falyalı kimdir?

Halil Falyalı, Sedat Peker son videosunda gündeme geldi. Sedat Peker "Kıbrıs'taki organizasonu ve uyuşturucu ağının en önemli ayağı olarak nietlendirmektedir. 

Kıbrıs'ın en zengin iş adamları arasında yer alan Halil Falyalı, yer altı dünyasının en tanınan isimleri arasında yer alıyor. Halil Falyalı serveti ve mal varlığı merak ediliyor.

Halil Falyalı ismi yasa dışı bahis sitelerinin sahibi olarak geçmekte.

Bir çok otel işletmeciliği ve casino yöneticiliği yapan Halil Falyalı'da Sedat Peker'in iddiasına göre dokunulmuyor.

Halil Falyalı Girne'de yaşadığı ve evli olduğu biliniyor. 

Halil Falyalı kardeşi Hüsnü Falyalı, oğlu ise Cahit Falyalı'dır. 

Kıbrıs, İngiltere, Malta ve Cebelitarık bağlantısı bulunan Halil Falyalı, bir çok gözde otelin sahibidir. Serveti hakkında bir bilgi bulunmuyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başkanı Ersin Tatar ve Türkiye'den de Oflu İsmaillerle arası iyi olduğu biliniyor.

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