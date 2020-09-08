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HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI...
RTÜK:"Bir televizyon kanalında Erol Mütercimler'in İmam-Hatip Camiasına yönelik tahkir edici ifadeleri nedeniyle inceleme başlatılmıştır" açıklamasında bulundu.
Güncel 08.09.2020, 15:40 08.09.2020, 15:43
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Erol Mütercimler'in katıldığı canlı yayındaki sözleri nedeniyle inceleme başlatıldığını duyurdu.
RTÜK'ün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bir televizyon kanalında Erol Mütercimler'in İmam-Hatip camiasına yönelik tahkir edici ifadeleri nedeniyle inceleme başlatılmıştır" denildi.
NE DEMİŞTİ...
Mütercimler; imam hatip mezunlarını işaret ederek: "Buradan mezun olanlar karşımıza sahtekar, cinsi sapık olarak çıkıyor" dedi. Sosyal medyada gündem olan o sözlerle ilgili Mütercimlere 'özür dile' çağrısı yapıldı.
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