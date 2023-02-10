Hakkarili kadınlardan depremzedeler için ekmek pişirme seferberliği

Hakkari'nin Gazi Mahallesi'nde ikamet eden Hetem ve Levent Koç'un aileleri, en çok ihtiyaç duyulan ekmek için kolları sıvadı. Sabah saat 03.00'de tandır başına geçen anneler bir taraftan ekmek pişirdiler diğer taraftan da dua ettiler. Anneler, “Allah'ım deprem olduğu günden beri hiç uyumadık. Hayatını kaybedenlerin üzüntüsünü yaşıyoruz. Allah'tan dileğimiz bir daha depremlerin yaşanmamasıdır. Allah başka acı göstermesin" dediler.

Pişirilen ekmekler aynı gün deprem bölgesine doğru yola çıkartıldı.

Yüksekovalı kadınlar iş başında

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan kadınlar, deprem bölgesindeki vatandaşlar için tandır ekmeği pişirmeye başladı.

Elinden gelse gece gündüz ekmek pişireceğini ifade eden Tuba Çakır, "Depremzede kardeşlerimiz için ekmek pişiriyoruz. Ben bu konudan bahsedildiğinde çok duygulanıyorum. Elimizden geldikçe biz de bu yardımlarda bulunuyoruz. Allah yardımcıları olsun, hepsine dua ediyoruz. Bu zor günleri atlatacağız inşallah. Baktık somun ekmek hemen bayat oluyor, biz de karar verdik ve lavaş ekmeği yapmaya başladık. Çünkü 1 ay dayanabilir lavaş ekmeği. İnşallah herkes bu hayra katılır ve ekmek yapar" dedi.

Necla Atlı ise depremzedeler için ekmek yapma seferberliğine başladıklarını söyleyerek, "Allah'tan ölenlere rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Bu acının tarifi yok. Elimizden geleni yapmak için herkes elini taşın altına koymuş durumda. Biz de depremzedeler için ekmek yapmaya başladık. Tandır ekmeği bozulmadığı için bunu yapmaya karar verdik. İnşallah kısa sürede bu süreç biter" ifadelerini kullandı.