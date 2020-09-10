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Hakan Bayrakçı kimdir?

Hakan Bayrakçı CNN Türk ekranlarına konuk oldu. Birçok izleyici Hakan Bayrakçı hakkında bilgileri merak ediyor .Peki ama Hakan Bayrakçı kim?

Güncel 10.09.2020, 10:54
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Hakan Bayrakçı kimdir?

Hakan Bayrakçı kimdir? sorusu CNN Türk canlı yayınına konuk olmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı kaç yaşında ve nereli? Evli mi, çocuğu var mı? İşte ünlü kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı’nın kısa hayat hikayesi ve hakkında merak edilenler...

HAKAN BAYRAKÇI KİMDİR?

Hakan Bayrakçı, 1960 yılında İstanbul’da doğdu. Orta ve Lise öğrenimini Saint Benoit ve Saint Michel Fransız kolejlerinde gördü. Yüksek öğrenimini ise İstanbul Üniversitesi Tarih bölümünde tamamladı.

Hakan Bayrakçı, 1988 yılında SONAR Araştırma Şirketi'ni kurdu ve başkanlığını yapmaya başladı. Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit gibi liderlere profesyonel olarak danışmanlık yaptı.

Meslek hayatı süresince, 140 Belediye Başkanı, 40 Bakan, 14 Parti Genel Başkanı ve 7 Başbakana'a da profesyonel olarak danışmanlık hizmeti verdi. Bayrakçı, çeşitli televizyon programlarında konuk yorumcu olarak canlı yayınlara katıldı. Bayrakçı ayrıca TRT1'de, 2003 ve 2006 yılları arasında tarih programı sundu.

Fransızca ve İngilizce bilen Bayrakçı, meslek hayatında çeşitli ülkelerin Büyük Elçiliklerine danışmanlıklarda da bulunmuştur.

Mesut Bleda Bayrakçı isminde bir oğlu olan Hakan Bayrakçı, İstanbul'da yaşamaktadır.

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