Hainler 13 canımıza kıydı! Şehitlerin isimleri belli oldu...

Gara Bölgesinde hain PKK Terir Örgütü tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşının kimlikleri belli oluyor. Malatya Valisi Aydın Baruş'un bugün bir basın toplantısı yaptı. Vali Baruş kimlikleri tespit edilen şehitlerimizin isimlerini açıkladı.

13 ŞEHİDİN KİMLİKLERİ BELLİ OLUYOR

"Uzman Çavuş Hüseyin Sarı, (Kahramanmaraş) Polis Memuru Sedat Yabalak, (Mersin Anamur) Jandarma Astsubay Semih Özbey (Malatya) 2 Ekim 2015 tarihinde Ağrı'daki birliğine katılmak için yola çıkan ve Tunceli Pülümür karayolunda alıkonulan Osmaniye nüfusuna kayıtlı tankçı er Adil Kavaklı 24 Temmuz 2016'da Lice'de alıkonulan Mardin nüfusuna kayıtlı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Vedat Kaya 15 Ağustos 2015 Tarihinde Diyarbakır Karayolunda alı konulan Siirt Nüfusuna kayıtlı, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevliJanarma er Süleyman Sungur, 21 Eylül 2016 tarihinde Hakkari Çukurca Karayolunda alı konulan, Eskişehir nüfusuna kayıtlı Hakkari İl jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzman Erbaş Mevlüt Kahveci, 2 Ekim 2015 tarihinde Tünceli Pülümür Karayolunda alı konulan Şanlıurfa nüfusun kayıtlı, Erzincan’da ki birliğine katılmak üzere yola çıkmış olan Topçu Er Müslüm Altundaş, Adıyaman nüfusuna kayıtlı vatandaşımız Aydın Köse ve Samsun Nüfusuna kayıtlı vatandaşımız Muhammet Salih Kanca oldukları anlaşılmıştır.



Hain saldırıda şehit edilen 3 evladımızın kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir. Malatya Adli Tıp Kurumunda Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tıp Uzmanları tarafından yapılan otopsilerin sonuçlarına göre evlatlarımızın yakın mesafeden ateş edilmek suretiyle 12’sinin baş bölgesinde, birinin ise göğüs bölgesinde mermi giriş çıkışı olduğu tespit edilmiştir. Terör örgütünün evlatlarımızın bombalı saldırılar sonucunda şehit olduğuna yönelik söylemleri tamamen yalan ve alçakça provokasyondur. Şehitlerimizin aileleri ilimize intikal halinde olup, evlatlarının naaşlarının görgüleri Başsavvcılık tarafından kendilerine bizzat yaptırılacaktır. Evlatlarımızı şehit eden PKK terör örgütü mensubu 48 terörist kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirilerek, şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır. PKK Terör örgütü ile mücadelemiz amansız şekilde devam edecektir"



ŞEHİT AİLELERİNİN BEKLEYİŞİ...

Irak’ın Kuzeyindeki Gara bölgesinde teröristlerce infaz edilerek şehit edilen 13 sivilin Malatya’daki otopsi işlemleri sürerken, çocukları uzun süredir PKK’nın elinde olan bazı asker ve polis aileleri de adli tıp önüne geldi. Gece saatlerinde helikopterlerle Malatya Adli Tıp Grup Başkanlığı’na otopsi için getirilen 13 cenazenin kimlik tespit çalışmaları sürerken, çocukları uzun süreden beri teröristlerin delinde bulunan bazı ailelerde adli tıp kurumu önüne gelerek beklemeye başladı. TSK’nın Gara bölgesinde yürüttüğü Pençe Kartal-2 Harekatı sırasında bir mağarada 13 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, cenazeler kimlik tespitleri için Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına getirildi. PKK’nın infaz ederek şehit ettiği 13 kişinin, teröristlerin uzunca süredir alı koyduğu asker ve polisler olup olmadığı da araştırılırken, haberi alan bazı aileler de adli tıp kurumu morguna geldi. 17 Eylül 2015 tarihinde görev yerine giderken Tunceli’de kaçırılan Astsubay Semih Özbey’in de babası Gürsel Özbey adli tıp kurumuna gelerek askeri yetkililer ile birlikte kimlik tespiti için içeri alındı. Polis ekipleri adli tıp kurumu çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, askeri yetkililer de adli tıptaki işlemlerde hazır bulunuyor.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK hedeflerine yönelik düzenlenen "Pençe Kartal-2 Harekâtı" ile ilgili kamuoyuna açıklama yaptı. 10 Şubat'ta başlayan ve bugün sona eren operasyonda 3 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini, 3'ünün de yaralandığını belirten Akar, "Harekât boyunca 3'ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 48 terörist ölü, 2 terörist ise sağ olarak ele geçirilmiştir. Böylece bilinen toplam 50 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ağırlıklı olarak yerli ve millî mühimmat kullanılan harekâtta terör örgütünün söz konusu bölgedeki varlığına ağır bir darbe indirilmiş ve bölge kontrol altına alınmıştır" diye konuştu.

"Biri omzundan, 12 kişi başından vurulmuş"

Bölgede kontrol altına alınan bir mağarada yapılan arama çalışmalarında 13 vatandaşın naaşına ulaşıldığını ifade eden Akar, "Yapılan ilk incelemede masum ve silahsız vatandaşlarımızdan birinin omuzundan, diğer 12 vatandaşımızın başlarından vurularak şehit edildikleri tespit edilmiştir" dedi. Akar "Sağ olarak ele geçirilen iki teröristin verdiği ilk bilgilerde ise vatandaşlarımızın mağaraya yönelik harekatın başlangıcında sözde mağara sorumlusu terörist tarafından şehit edildikleri ifade edilmiştir" diye konuştu.

Güler: "2015 yılından önceki ortamda kaçırılan personelimiz var"

Harekât alanına ilişkin bilgi veren Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ise Haftanin ve Hakurk'taki faaliyetlerinden sonra PKK'nın Gara bölgesine yerleştiğini belirtti. "İşte bu 75 kilometreye 25 kilometrelik alanda bu faaliyeti icra ettik" diyen Güler "Bunların yanında bir de 2015 yılından önceki ortamda kaçırılan personelimiz var. Bu vatandaşlarımızı da çok çeşitli mağaralarda saklayarak kaçırmaya çalıştılar. En sonunda istihbarat kurumlarımızdan aldığımız bilgiler, elde ettiğimiz bizim kendi özel çalışmalarımız, keşif unsurlarının çalışmaları sonucunda bunların Gara bölgesinde olabileceğine dair çok iyi kanıtlar bulduk ve bunların üzerinde de çalışmaya başladık. Bu alandaki araziye model araziler ve tesisler yaparak ilgili birliklerimiz bizzat üzerinde yoğun çalışmalar yaptılar" diye konuştu.

Hayatını kaybeden 13 kişi kimdi?

Milli Savunma Bakanı Akar ve Orgeneral Yaşar Güler'in açıklamalarının ardından hayatını kaybeden kişilere ilişkin çeşitli iddialar ortaya atıldı. Fırat Haber Ajansı'nın konuyla ilgili haberinde söz konusu kişilerin "bazılarının 2015 yılından beri, diğerlerinin ise sonraki yıllarda farklı tarihlerde esir alınan rütbeli asker, polis ve MİT elemanları" olduğu öne sürüldü. Haberde, bu kişilere "bugüne kadar HPG tarafından zarar verilmediği" belirtilirken esir alınan kişilerin Türk ordusunun operasyonu sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi.

TEPKİ YAĞDI

Terör örgütü PKK tarafından 13 sivil vatandaşın şehit edilmesine tepkiler art arda geldi.

MUSTAFA ŞENTOP

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Irak'ın Gara bölgesinde, mel'un terör örgütü tarafından infaz edilen 13 sivil vatandaşımızın naaşı bir mağarada bulundu. Vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Terör örgütüne ve onun tüm destekçilerine lanet olsun. Milletimizin başı sağolsun. FUAT OKTAY Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Terörün kökünü kazıyana kadar, sınırlarımız içinde ve dışında mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Kahraman askerimizin karşısına çıkamayan korkak terör örgütü 13 masum vatandaşımızı kalleşçe öldürdü. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize ve ailelerine başsağlığı diliyoruz.

KEMAL KILIÇDAROĞLU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Gara bölgesinde hain terör örgütü tarafından kaçırılan ve alçakça şehit edilen masum vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!

DEVLET BAHÇELİ

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, hiç kimse şablon ve bildik ezberlerin arkasına saklanamayacaktır. Masumların kafalarına kurşun sıkan hainleri kim aklamaya ve arkalamaya yelteniyorsa bilinsin ki cinayetlere taammüden iştirak etmiş demektir. Ve teröristtir.

FAHRETTİN ALTUN

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimizin kanları yerde kalmamıştır. Güvenlik güçlerimizin içeride ve dışarıda kalleş PKK başta olmak üzere terör örgütlerine karşı verdiği mücadele, milletimizin güçlü desteği ve dualarıyla, terör tehdidinin kökü kazınıncaya dek devam edecektir.

İBRAHİM KALIN

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Dünya sessiz. Bu sessizlik, utanç verici bir suç ortaklığıdır ama biz sessiz kalmayacağız.

SÜLEYMAN SOYLU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Irak'ta PKK terör örgütü tarafından alçakça katledilen Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayana kadar devam edecek. Allah bizi Milletimize ve Şehitlerimize mahcup etmesin... Başımız sağ olsun

ÖMER ÇELİK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: PKK terör örgütü bir cinayet şebekesi olduğunu yine gösterdi. 13 masum vatandaşımızı canice öldürdü. Bu alçak cinayet şebekesine gereken cevabı kahraman askerlerimiz veriyor. 13 masum vatandaşımızın öldürülmesi tüm insanlığa saldırıdır. Bu cinayet şebekesi ile hem ülkemizin güvenliğini savunmak hem de insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz.

MERAL AKŞENER

İYİ Parti Genel Başkanı: PKK terör örgütü tarafından Gara‘da şehit edilen 13 sivil vatandaşımıza Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türk milletinin başı sağ olsun...





