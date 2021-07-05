Hager Group Türkiye ilk yarıda yüzde 40 büyüdü

Pandemi tüketici alışkanlıklarını ve ihtiyaçları yeniden belirledi. Dünyada ve Türkiye’de bireysel ihtiyaçların değişmesi ve geleceğe ilişkin beklentilerin yeniden şekillenmesi enerji dağıtım sektörünü de yansıdı. Salgında duraksayan projelere rağmen bu durumu avantaja çevirerek enerji depolama ve enerji verimliliği faaliyetlerine odaklanan Hager Group, 2019’da 2.3 milyar Euro olan cirosunu 2020 yılında 100 milyon Euro artırdı. 2021 yılında Euro bazında yüzde 30’luk büyüme hedefini tutturduklarını açıklayan Hager Group Türkiye Genel Müdürü İlker İşgör, 2022 yılında bu durumun devam etmesini amaçladıklarını dile getirdi.

Hager Group Türkiye’de yılın ilk yarısını ise Euro bazında yüzde 40 oranında pozitif bir yükselişle tamamladı. Yarı yılda Türkiye hedeflerinin yüzde 30 olduğuna ve istenen oranın tutturulduğuna dikkat çeken İşgör, “Hager Türkiye olarak global arenadaki enerji tasarrufuna uygun çözümlerimiz ve gerçekçi hedeflerimiz ile ilk 6 aylık stratejimizde herhangi bir revizyona ihtiyaç duymadık. 2021’in ilk 6 ayında Türkiye’de Euro bazında yüzde 40 globalde ise yüzde 12 büyüdük” dedi.

Enerji verimliliğine odaklanan yeni bir oluşum hedefleniyor

Akıllı Evler, Bina Otomasyonu, Güvenlik Sistemleri ve Tesisat Aksesuarları ile Enerji yönetim ve dağıtım sistemlerine öncülük eden Hager Group, 2021 yılı hedefleri doğrultusunda enerji depolama, araç şarj istasyonları ve e-mobilite çözümleri için de harekete geçti.

Hager’in 2021 yılında enerji verimliliği üzerine odaklandığını vurgulayan İşgör, Hager sistemlerinin güncellenerek otomotiv sektöründeki elektrikli araçlara uyumlu hale getirileceğini açıkladı. İlker İşgör konuşmasını şöyle sürdürdü: “İlk 6 ayda hedeflerimizi tutturarak ilerledik. Hager Türkiye olarak global arenadaki enerji tasarrufuna uygun çözümlerimiz ve gerçekçi hedeflerimiz nedeniyle ilk 6 aylık stratejimizde herhangi bir revizyona ihtiyaç duymadık. Ar-ge faaliyetleri kapsamında bu sene enerji verimliliğine odaklanan yeni bir oluşum hedefliyoruz. Bunun için ayrı bir iş geliştirme departmanı oluşturarak, geleceğe yön verecek olan enerji depolama, izleme ve araç şarj istasyonlarına ve e-mobilite üzerine yoğunlaşacağız. Hager teknoloji sistemlerini, sürekli gelişen otomotiv sektöründe ki elektrikli araçlara uyumlu hale getirerek kullanıcısına sunacağız. Hager olarak 2021 yılının ilk yarısında Türkiye’de Euro bazında yüzde 40 globalde ise yüzde 12 oranında artış gerçekleştirdik.”

2021’de büyümeye devam ediyoruz

Hager Group Türkiye Genel Müdürü İlker İşgör, salgın Avrupa’ya ulaşmadan Hager’in hammadde tedariğini sağladığını, bu doğrultuda pandemi sürecinde hız kesmeden büyüdüklerini, üretimlerinde ise herhangi bir aksamaya izin vermediklerini aktardı. Hager’in 2021’de enerji depolama ve enerji verimliliğine odaklandığını bildiren İşgör, “Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan ve KKTC’ye ihracat yapıyoruz. Hager Group Türkiye olarak satışlarımızın yüzde 20’sini ihracat faaliyetlerimiz oluşturuyor. 2021 yılında da ürün satışından çok mühendislik katkısı olan çözümlere odaklandık. Özellikle elektrik enerjisi maliyetleri günümüz dünyasında en yüksek işletme gideri olarak karşımıza çıkıyor. Bu gideri en aza indirmek ve verimden ödün vermemek için işletmelere bir takım yatırımlar yapılması gerekiyor. Hager olarak bu gereklilikten yola çıkarak enerji ölçüm cihazları üretimine imza attık. Yenilikçi ürünlerimizle konfor sunarken tasarruf ve estetiği de kullanıcılarla buluşturmayı hedefliyoruz. Hager Group Türkiye olarak global arenadaki enerji tasarrufuna uygun çözümlerimiz ile 2021 yılında Euro bazında yüzde 30’luk büyüme hedefimizi tutturduk ve 2022 yılında bu durumun devam etmesini öngörüyoruz” diye konuştu.