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Haftasonu yine sokağa çıkma yasağı var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası sokağa çıkma yasağı ile ilgili değerlendirmeleri paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu tekrar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Peki sokağa çıkma yasağı tam olarak ne zaman başlayıp ne zaman bitecek? Hangi illerde uygulanacak? İşte, sokağa çıkma yasağı ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

Haftasonu yine sokağa çıkma yasağı var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası sokağa çıkma yasağı ile ilgili değerlendirmeleri paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu tekrar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Peki sokağa çıkma yasağı tam olarak ne zaman başlayıp ne zaman bitecek? Hangi illerde uygulanacak? İşte, sokağa çıkma yasağı ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

13 Nisan 2020 Pazartesi 18:48
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Haftasonu yine sokağa çıkma yasağı var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin Erdoğan başkanlığındaki toplantısı sona erdi. Kritik toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu ve sokağa çıkma yasağının ilerleyen günlerde de uygulanacağını bildirdi. Peki sokağa çıkma yasağı ne zaman? İşte ayrıntılar...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN?

Yasak 17 Nisan Cuma günü gece yarısından 19 Nisan Pazar gece yarısına kadar 31 ilde geçen hafta olduğu gibi tekrar uygulanacak. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Hafta sonu sokağa çıkma yasağını önümüzdeki dönemde de ihtiyaç duyuldukça sürdürme kararı aldık.17 nisan cuma gecesi saat 24.00'ten 19 nisan pazar gecesi saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını şimdiden bütün vatandaşlarımıza duyurmak istiyorum."

Sokağa çıkma yasağının 30 büyükşehir ve Zonguldak'a gelmesi bekleniyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ CEZASI NE KADAR?

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NEDİR?

Sokağa çıkma yasağı belli düzenlemeler uygulamak sırasında bir süre belirterek getirilir. Sokağa çıkma yasağı devletler tarafından olağanüstü durumlarda vatandaşların sokağa çıkmalarının bir süreliğine durdurulması durumudur. 

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA NERELER AÇIKTI? 

10 Nisan saat 24.00'den 12 Nisan günü saat 24.00'e kadar büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak'ta corona virüsü önemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Bu yasak kapsamında genelgede şu yerlerin açık olacağı duyurulmuştu;

a) Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlı işyerleri,

b) Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil) üretiminin yapıldığı işyerleri,

c) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler,

d) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları (huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri vb.)

e) Her bir 50.000 nüfusa bir adet olmak üzere göre valilikler/kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri,

f) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Tüpraş, termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi)
g) PTT, Kargolar vb dağıtım şirketleri,

h) Hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezleri,

3- İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN VATANDAŞLAR

a- Bu genelgenin (2) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanları,

b- TBMM çalışanları,

c- Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar,

d- Acil çağrı merkezler çalışanları,

e- Birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanlar,

f- Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

g- Ürün ve/veya malzemelerin naklinde lojistiğinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar,

h- Gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar,

i- Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,

j- PTT, kargo ve su dağıtım şirketi çalışanları,

k- Demirçelik ve cam sektörü vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin, fırın, soğuk hava depoları gibi çalışması zorunlu bulunan

l- Bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasatında çalışacaklar,

m- Fırınlarda üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ve çalışanlar,

n- Kızılay koordinesinde kan ve plazma bağışı için randevusu olanlar,

Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalması esastır.

Daha önceki Genelgeler kapsamında düzenlenmiş olan (sağlık ve cenaze için verilen hariç) seyahat izin belgeleri (yola çıkmış olanlar hariç) Pazartesi günü geçerli olacaktır.

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Valiler/Kaymakamlar tarafından ilgili mevzuatı uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda; Gereğini önemle arz ve rica ederim" denildi.

Son Güncelleme: 14.04.2020 00:32
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