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Haftasonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 30 - 31 Mayıs'ta yasak var mı?

Sokağa çıkma yasağı koronavirüs tedbirleri kapsamında Bilim Kurulu'nun verdiği tavsiye kararının ardından Kabine Toplantısı'nda alınan kararlara göre resmileşiyor. Türkiye'de son 2 yadır hafta sonları ve bayram - resmi tatil günlerinde özellikle büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor. Peki bu haftasonu da yani 30 - 31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı?

Haftasonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 30 - 31 Mayıs'ta yasak var mı?

Sokağa çıkma yasağı koronavirüs tedbirleri kapsamında Bilim Kurulu'nun verdiği tavsiye kararının ardından Kabine Toplantısı'nda alınan kararlara göre resmileşiyor. Türkiye'de son 2 yadır hafta sonları ve bayram - resmi tatil günlerinde özellikle büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor. Peki bu haftasonu da yani 30 - 31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı?

27 Mayıs 2020 Çarşamba 15:54
2010 Okunma
Haftasonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 30 - 31 Mayıs'ta yasak var mı?

Sokağa çıkma yasağı 30 - 31 Mayıs'ta var mı? Haftasonu sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi? soruları en son 4 günlük Ramazan Bayramı'nda 81 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip eden vatandaşların gündeminde. İşte sokağa çıkma yasağı ile ilgili son durum...

30 - 31 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? (HAFTASONU)

Haftasonu sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek Kabine Toplantısı'nda ele alınacak. Toplantının ardından yapılacak resmi açıklamalarla haftasonu sokağa çıkma yasağı ilan edilip edilmeyeceği belli olacak. Konuyla ilgili detaylar belli oldukça ayrıntılar haberimizde yer alacak.

BU HAFTASONU YASAK UYGULANACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan,  bayram sonrasında vaka durumundaki iyileşmenin sürmesi durumunda sokağa çıkma kısıtlamasına Haziran ayında son verilmesi hedefleniyor açıklamasında bulunmuştu. 

Ancak kesin kararın gerçekleşecek kabine toplantısının ardından kamuoyuna duyurulması bekleniyor. 

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? 

Normalleşme sürecinin ele alınacağı kabine toplantısı 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Alınacak yeni kararlar masada olacak.

Kabine toplantısında konuşulacak gündem konuları şu şekilde olacak;

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsle mücadeleye ilişkin ayrıntılara dair kabine toplantısında bir sunum gerçekleştirecek. Bilim Kurulu'ndan gelen tavsiye kararlarını paylaşacak. İllerdeki seyahat kısıtlamalarının kaldırılması değerlendirilecek. Bazı illerdeki kısıtlamanın kaldırılması, İstanbul, Ankara ve İzmir'de ise kısıtlamanın bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması da toplantıda değerlendirilecek. Kısıtlama uygulamalarının bazı illerde belli bir süre devam edebileceği ancak nihai kararın son veriler ışığında verileceği öğrenildi.

65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındaki vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında esnemeye gidilmişti. Kısıtlamanın tamamen kalkması henüz öngörülmüyor. Kabine toplantısında bazı toplu alanlara girmelerinin sınırlandırılarak kısıtlamanın tamamen kaldırılmasının değerlendireceği belirtiliyor.

Nikah salonlarının azami yüzde 25 kapasitesinin aşılmaması, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına göre düzenleme yapma şartıyla faaliyete geçmesi bekleniyor.

Yine kabine toplantısında çay bahçesi, açık eğlence yerlerinin ve ören yerleri ile müzelerin açılmasının da değerlendirileceği ifade ediliyor. Alınan kararlar toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

HANGİ İLLERDE YASAK OLABİLİR?

Bilindiği gibi son uygulanan ve 23-24-25 ve 26 Mayıs tarihlerini kapsayan sokağa çıkma yasağı tüm yurt genelinde olmuştu. Bayram öncesi uygulanan ve 16-17-18 ve 19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde uygulanmıştı. Bu hafta sonu da yasak olması halinde bu şehirlerden bazılarının yasağının iptal olması bekleniyor. Ancak üç büyük şehirde yasakların devam edeceği öngörülüyor.

Son Güncelleme: 27.05.2020 16:12
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