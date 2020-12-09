Hafta sonu tekel bayileri kapatılacak mı?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan ilk hafta sonunda, genelgede herhangi bir hüküm olmamasına rağmen bazı tekel bayileri polis tarafından kapatıldı. Esnaf ve vatandaşlar duruma tepki gösterirken, Ankara Emniyeti, market ve bakkallara, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonları içki satışı yapılmayacağına ilişkin yazı gönderdi.

NTV ise, cumartesi ve pazar günleri ülke genelinde açık olan market ve bakkallardan alkollü içki alınamayacağı aktardı. Haberde kararın "haksız rekabetin önüne geçilmesi için" alındığını belirtildi.

İstanbul Valiliği yetkilileri ise söz konusu iddiayla ilgili valilikte böyle bir bilgi olmadığını aktardı..

Alkol satış ruhsatı olan kimi bakkallara da odadan "Zabıta ve Emniyet birimlerince istenen kurallara uyulması zorunluluğu vardır" bildiriminin yapıldığı da öğrenildi. Bildirimin geldiği işletmeler alkol satışının polis ya da zabıta tarafından engellenebileceğini söyledi.

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