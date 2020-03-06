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Hafta sonu rahatlığında Giovane Gentile imzası

Erkek modasının stil öncüsü Giovane Gentile, 2019-2020 kış koleksiyonunda yer verdiği eşofman gruplarıyla hafta sonu rahatlığına yeni bir soluk getiriyor. Örme kumaş konforundaki hafif ve esnek yapılarıyla, suya dayanıklı materyalleriyle ön plana çıkan eşofmanlar; pantolon görüntüsündeki tasarımlarıyla da stil sahibi erkekleri cezbediyor.

Hafta sonu rahatlığında Giovane Gentile imzası

Erkek modasının stil öncüsü Giovane Gentile, 2019-2020 kış koleksiyonunda yer verdiği eşofman gruplarıyla hafta sonu rahatlığına yeni bir soluk getiriyor. Örme kumaş konforundaki hafif ve esnek yapılarıyla, suya dayanıklı materyalleriyle ön plana çıkan eşofmanlar; pantolon görüntüsündeki tasarımlarıyla da stil sahibi erkekleri cezbediyor.

06 Mart 2020 Cuma 16:28
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Hafta sonu rahatlığında Giovane Gentile imzası

2020 erkek modasının en göze çarpan parçaları arasında yer alan eşofmanlar, bu sezon gardıroplarda pantolonların yanında yer alacak. Rahat olmasının yanı sıra şık ve spor görünümü ile erkeklerin en çok tercih ettiği ürünler arasında yer alan eşofmanlar, Giovane Gentile’nin 2019-2020 kış koleksiyonunda yeniden hayat buluyor.

Giovane Gentile’nin yenilikçi kumaş teknolojisini yansıttığı,  yeşil, gri, lacivert, siyah ve antrasit renk seçenekleri sunan eşofman grubu, sportif gustoyu erkek stiline entegre ederek sınırları zorluyor. Slimfit ve casual modeller ile her zevke hitap eden eşofmanlar, centilmenlerin hafta sonlarını da bir şıklık yarışına dönüştürüyor.

Eşofman seçiminde zorlanan erkeklerin pek çok alternatifi bir arada görebileceği modeller, Giovane Gentile mağazalarında ve www.giovanegentile.com adresinde satışa sunuluyor.

Son Güncelleme: 06.03.2020 16:34
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